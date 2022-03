Podaje przykład postojowego, o które można ubiegać się nawet trzy miesiące po zniesieniu stanu epidemii. By je otrzymać, przedsiębiorcy muszą wykazać konkretny spadek przychodów i nie wykorzystać tego rodzaju wsparcia w minionym czasie.

– To obecnie warunki praktycznie niemożliwe do spełnienia, bo w większości zostało przywrócone normalne funkcjonowanie biznesów. Ich obroty są więc raczej typowe dla normalnych czasów – wyjaśnia. Dodaje, że ostatnia runda wsparcia (dla dyskotek i klubów nocnych) na jakiś czas pewnie zakończy sprawę pomocy z tarczy antykryzysowej.

– Co prawda w kontekście koronawirusa idziemy w kierunku normalizacji życia, w tym także sytuacji gospodarczej. Nie przekłada się on już tak znacząco na nasze funkcjonowanie, ale epidemia się nie skończyła – jeszcze dwa tygodnie temu mierzyliśmy się z dużą liczbą zachorowań. Na pewno rząd będzie musiał podjąć tę decyzję, biorąc pod uwagę ocenę ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, ale uważam, że jeszcze na to za wcześnie – mówi Łukasz Kozłowski.