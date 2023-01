Policzyliśmy, co by się stało, gdyby składka zdrowotna była płacona na zasadach sprzed wprowadzania Polskiego Ładu. Wówczas w 2022 r. przedsiębiorcy płaciliby na zdrowie ryczałtowo 419 zł. To oznacza, że łącznie do października zapłaciliby prawie 11 mld zł. Na początku tego roku wprowadzono jednak nowe zasady, zgodnie z którymi podstawą wymiaru składki mają być co do zasady rzeczywiste dochody. Dzięki temu do października 2022 r. wszyscy prowadzący działalność gospodarczą zapłacili o 4,5 mld zł więcej, niż byłoby to przy starych regułach – 99 proc. tej nadwyżki wpłacili liniowcy. Co ciekawe – podatnicy na skali zapłacili 122 mln zł mniej składki, niż gdyby obowiązywały poprzednie zasady.