Od 1 lipca 2025 będzie dodatek do pensji dla Polaków? Rząd zdecydował! Będą podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca?

Czy będzie dodatek do pensji od 1 lipca 2025? Czy minimalne wynagrodzenie znów pójdzie w górę zgodnie z nowymi przepisami? Co roku latem Polacy przyzwyczajeni byli do miłej niespodzianki na koncie. Od kilku lat lipcowa podwyżka płacy minimalnej stała się niemal rutyną. Ale czy w 2025 roku czeka nas ten sam scenariusz? Będzie druga podwyżka płacy minimalnej w lipcu 2025? Ile wyniesie pensja minimalna od lipca? Czy zarobki pójdą w górę? Sprawdzamy.