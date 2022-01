We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił przyjęcie przez rząd tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, która zakłada obniżkę podatku VAT na pół roku na żywność, nawozy i gaz do 0 proc., do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Pierwsze czytanie projektu w Sejmie zaplanowane jest na środę.

Rzecznik rządu był pytany w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce, czy możliwe jest, że obniżenie podatku VAT będzie obowiązywało dłużej niż pół roku.

"To wszystko zależy jaki będzie stopień inflacji, bo jeżeli faktycznie inflacja by się utrzymywała nadal na takim poziomie, który jest niebezpieczny z punktu widzenia poziomu cen, to my faktycznie jesteśmy gotowi do tego, żeby obniżenie podatków na jakimś konkretnym poziomie pozostawić" - powiedział Müller.

"Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby część z tych podatków wróciła do poziomu docelowego, ale tylko wtedy, gdy będziemy mogli to zrobić w sposób bezpieczny, który nie spowoduje inflacji" - powiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy to oznacza, że zapowiedź premiera, że obniżka VAT-u będzie obowiązywać przez pół roku to nie jest ostateczność, odparł, że nie. "Oczywiście, że nie, może to być przedłużone, wszystko zależy od tego w jaki sposób będzie wyglądała dynamika cen" - powtórzył Müller.

Tarcza antyinflacyjna 2.0, czyli formalnie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakłada obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Drugie czytanie projektu ustawy ws. tarczy antyinflacyjnej zaplanowano na czwartek. (PAP)

