W środę Eurostat poinformował, że roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła we wrześniu 9,9 proc., w porównaniu do 9,1 proc. w sierpniu. Roczna stopa inflacji w całej Unii Europejskiej wyniosła we wrześniu 10,9 proc., w porównaniu do 10,1 proc. miesiąc wcześniej.

Jak ocenili eksperci Goldman Sachs w najnowszej prognozie dotyczącej inflacji w strefie euro, do wzrostu inflacji CPI nadal przyczynia się wzrost cen żywności, jednak to ceny energii pozostają najważniejszym czynnikiem windującym ceny. Podkreślili, że obecnie ich długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają "na wysokim poziomie i znacznie powyżej średniej z ostatniej dekady".

"Spodziewamy się, że do końca roku inflacja bazowa w strefie euro będzie oscylować wokół 5 proc. Oczekujemy, że inflacja zasadnicza w strefie euro osiągnie w styczniu 11,74 proc. rdr, a następnie spadnie, zwłaszcza gdy w marcu zacznie obowiązywać niemiecki limit cen gazu" - wskazali analitycy banku.