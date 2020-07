Prezydent pytany o to, czy wprowadziłby do Sejmu ustawę, która uniemożliwi wyprzedawanie narodowych koncernów, jak Orlen, Lotos i LOT, podkreślił, że "narodowe koncerny absolutnie powinny być strzeżone". "Te silne spółki są często elementami napędowymi polskiej gospodarki, które dzisiaj w ogromnym stopniu wspierają polski sport, np. Orlen" - ocenił.

"Jestem zwolennikiem tego, żeby raczej repolonizować, i byłem zwolennikiem, żeby odkupić Bank PKO S.A. z rąk włoskich, i żeby na powrót stał się polskim bankiem. Niekoniecznie musiał go odkupywać Skarb Państwa, mogły go odkupić polskie spółki" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył Duda, "polska polityka wzmacniania polskiej gospodarki, w której system gospodarczy będzie zależał od naszej decyzji, jest polityką, pod którą podpisuje się dwoma rękami". Jak dodał, "chce realizować taką politykę, ponieważ jest przekonany, że wzmacnia i stabilizuje nasze państwo".

Prezydent odniósł się także do kwestii gospodarczych. Według Dudy, "mądre inwestycje są drogą do rozwoju, (są) odważnie realizowane".

"Jak słyszę, że wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówi, po co nam taka gigantomania i taka inwestycja jak CPK, przecież za dwa lata będzie port lotniczy w Berlinie, pytam: co to ma wspólnego z polskim interesem? Dla mnie polski interes jest najważniejszy. Chcę, żeby port lotniczy był tutaj, jesteśmy wielomilionowym narodem żyjącym w sercu Europy. Mamy swoje ambicje, i w związku z tym, (tak) jak inne państwa europejskie powinniśmy mieć taki port lotniczy, a wokół niego centra logistyczne, komunikacje, nowe linie kolejowe, drogi" - mówił prezydent.(PAP)

autorzy: Iwona Pałczyńska, Rafał Białkowski