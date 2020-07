"Rozmowy polityków będą dotyczyły perspektyw dalszego rozszerzania współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, w tym m. in. doprecyzowania szczegółów zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, będących wynikiem ustaleń prezydentów Polski i USA i podpisanych w 2019 roku deklaracji" – zapowiedziało MON w poniedziałek.

Resort zwrócił uwagę, że „spotkanie zbiegnie się z początkiem amerykańskiego ćwiczenia wojskowego na terytorium Polski", w którego ramach do Europy zostanie przerzucona amerykańska jednostka pancerna oraz ciężki sprzęt.

Według MON "wizyta w Warszawie jest przejawem intensywnych i efektywnych relacji polsko-amerykańskich w obszarze obronności mających na celu dalsze szybkie wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa Polski i innych sojuszników w naszym regionie".

Sekretarz wojsk lądowych (Secretary of the Army, SECARMY) jest cywilnym urzędnikiem podlegającym sekretarzowi obrony. McCarthy stoi na czele departamentu wojsk lądowych w Departamencie Obrony od końca września ub. r.

Od 14 lipca do 23 sierpnia br. w Europie będzie ćwiczyć amerykańska jednostka pancerna przerzucona do Europy. Strategiczny przerzut ma sprawdzić zdolność armii USA do szybkiego reagowania i rozmieszczania swoich sił w dowolnym miejscu na świecie.

W Polsce, na poligonie drawskim, będzie ćwiczyć ok. 500 żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii, którzy pobiorą ciężki sprzęt z niemieckiego poligonu, dokąd przetransportowano go w lutym z magazynów U.S. Army w Niemczech i Belgii w ramach ćwiczenia Defender-Europe 20. Ze strony polskiej będą ćwiczyć żołnierze z 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.