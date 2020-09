Na Sugę zagłosowało 314 członków 465-osobowej niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów, oraz 142 z 245 członków wyższej izby, Izby Radców – podała japońska agencja prasowa Kyodo.

71-letni Suga, który w czasie prawie ośmioletnich rządów Abego był głównym sekretarzem gabinetu, zapowiedział, że będzie kontynuował politykę poprzednika. Abe sprawował funkcję szefa rządu najdłużej spośród wszystkich premierów w historii Japonii. Ogłosił niedawno rezygnację z powodów zdrowotnych.

Najpilniejszym zadaniem nowego premiera będzie ożywienie gospodarki, w którą mocno uderzyła pandemia Covid-19, przy jednoczesnych wysiłkach na rzecz utrzymania wirusa pod kontrolą. Suga zapowiadał również, że będzie kontynuował dążenie Abego do rewizji pacyfistycznej japońskiej konstytucji.

Według Kyodo swoje stanowiska w rządzie Sugi zachowa prawdopodobnie wielu ministrów z gabinetu Abego, w tym szefowie resortu finansów Taro Aso i MSZ Toshimitsu Motegi. Na stanowisku głównego sekretarza rządu Sugę może zastąpić obecny minister zdrowia Katsunobu Kato - podała agencja.

Reklama

W poniedziałek Suga zastąpił Abego na stanowisku szefa PLD, co praktycznie zapewniło mu funkcję premiera. Jego kadencja jako przewodniczącego partii potrwa do września 2021 roku, czyli do momentu, gdy zakończyłaby się kadencja Abego.

Nowy rząd

Nowy premier Japonii Yoshihide Suga przedstawił w środę skład swojego rządu. Stanowiska zachowało wielu spośród ministrów gabinetu ustępującego szefa rządu Shinzo Abego, w tym szefowie resortu finansów Taro Aso i MSZ Toshimitsu Motegi.

Zgodnie z oczekiwaniami na stanowisku głównego sekretarza rządu Sugę zastąpił dotychczasowy minister zdrowia Katsunobu Kato. Zmiana nastąpiła również na stanowisku szefa resortu obrony, którym pokieruje młodszy brat Abego, Nobuo Kishi.

Dotychczasowy minister obrony Taro Kono został przeniesiony na stanowisko szefa resortu ds. reformy administracyjnej.

Swoje stanowiska zachowają natomiast między innymi ministrowie ds. rewitalizacji gospodarczej Yasutoshi Nishimura, gospodarki, handlu i przemysłu Hiroshi Kajiyama oraz środowiska Shinjiro Koizumi – wynika z informacji japońskiej agencji prasowej Kyodo.

71-letni Suga, który został w środę formalnie wybrany na nowego premiera przez obie izby japońskiego parlamentu, zapowiedział, że będzie kontynuował politykę swojego poprzednika. Abe po prawie ośmiu latach zrezygnował z urzędu z powodów zdrowotnych.

Wśród najpilniejszych wyzwań stojących przed nowym szefem rządu wymienia się ożywienie gospodarki osłabionej pandemią koronawirusa przy jednoczesnych wysiłkach na rzecz utrzymania wirusa pod kontrolą. Kadencja Sugi jako szefa rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) potrwa do września 2021 roku, gdy kończyłaby się kadencja Abego.