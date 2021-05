"Administracja Bidena zgadza się na błędną niemiecką strategię, która da (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi kontrolę nad naszymi sojusznikami w Europie, ryzykując osłabienie globalnej pozycji Ameryki" - oświadczył w czwartek kierujący projektem senator Kevin Cramer z senackiej komisji sił zbrojnych.

Projekt pojawił się po tym, gdy Departament Stanu w środę zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy Nord Stream 2 AG, prowadzącej budowę drugiej części tego rurociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, oraz Matthiasa Warniga, jej szefa. Odstąpienie od sankcji tłumaczono "względami bezpieczeństwa narodowego".

"Prezydent Biden blokuje amerykańskie rurociągi, pozbawiając pracy tysiące Amerykanów, ale daje zielone światło rosyjskiemu rurociągowi, by wysyłał ich gaz emitujący więcej (substancji toksycznych - PAP) do Europy. To raczej wsteczna polityka energetyczna" - skomentował z kolei jeden z 14 senatorów popierających ustawę, Bill Cassidy.

"Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i wzmacnia reżim Putina. Sankcje nie powinny nigdy zostać zniesione" - dodał Cassidy.

Budowa rurociągu rozpoczęła się za kadencji administracji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa w 2018 roku. Stała się głównym źródłem tarć między USA a Niemcami.

W opinii analityków, przy zachowaniu obecnego tempa budowy Nord Stream 2 zostanie ukończony przed końcem tego roku, jeśli nie wcześniej.