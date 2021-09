W Łazienkach Królewskich Angela Merkel spotka się z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

Reklama

Według komunikatu CIR spotkanie premiera Morawieckiego z Angelą Merkel "będzie okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych". "Rozmowy będą też dotyczyć bieżących kwestii europejskich, takie jak zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 i ochrona zewnętrznych granic UE" - poinformowano. Jak zaznaczono, spotkanie będzie również okazją do odnotowania problematycznych kwestii we wzajemnych relacjach.

Premier Morawiecki i kanclerz Niemiec poruszą też podczas spotkania kwestię polityki klimatycznej UE; rozmowa ma także dotyczyć kwestii wschodnich w kontekście ostatnich wizyt kanclerz Merkel w Moskwie i w Kijowie.

To ostatnia podróż do Polski Angeli Merkel jako kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.