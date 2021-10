Podczas konferencji minister sprawiedliwości był pytany o słowa szefowej KE Ursuli von der Leyen o Krajowym Planie Odbudowy Polski, w których padło wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów.

"W Niemczech, ojczyźnie pan von der Leyen, funkcjonuje instytucja Izby Dyscyplinarnej. Jeżeli sędziowie dopuszczają się zachowani kryminalnych, korupcyjnych, czy powodują wypadki, to są pociągani do odpowiedzialności" - powiedział Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, funkcjonują tam rozwiązania pozwalające Bundestagowi pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziego, który kwestionuje konstytucję niemiecką.

"Uważam, że jest bardzo aktualny nasz postulat skierowania do KE wniosku o skargę na Niemcy, które stosują zupełnie inne standardy, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów i stosowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów niż te, które usiłują nam za sprawą, swojej obywatelki - Niemki - pani von der Leyen narzucić nam Polakom i Polsce. To nie jest uzasadnione, żeby Niemcy korzystali z takich przywilejów w UE w stosunku do innych państw i obywateli. Nawet względy historyczne przemawiają za tym, żebyście się na to nie godzili" - powiedział minister sprawiedliwości.

Wyraził nadzieję, że inicjatywa, którą sygnalizował zostanie przez pana premiera Morawieckiego w tym zakresie podjęta. "Trzeba uświadomić Komisji Europejskiej, trzeba rozmawiać i metodą, też i działań procesowych, że my będziemy pokazywać i obnażać podwójne standardy, jeśli chodzi o działanie komisji, i nie pozwolimy traktować Polski na zasadach kolonialnych, jako kraj trzeciej kategorii. To powinni sobie uświadamiać politycy UE i pani von der Leyen" - podkreślił Ziobro dodając, że Komisja nie może nie zauważyć różnicy pomiędzy sytuacją systemu funkcjonowania odpowiedzialności dyscyplinarnej i powoływania sędziów w Polsce a w Niemczech.

"Praworządność europejska jest wielką wartością, ale to, na czym się opiera, to równość wszystkich państw i równość obywateli. I tego Polska powinna się stanowczo domagać" - zaznaczył Zbigniew Ziobro. "Polska powinna realizować politykę, która jest zgodna z jej interesem wewnętrznym i dbać o to żeby ten interes był respektowany na zewnątrz przez naszych partnerów" - dodał.