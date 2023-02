Podczas wywiadu dla TVN24 amerykański ambasador mówił o szczegółach wizyty prezydenta Bidena, która ma się odbyć w dniach 20-22 lutego. Przekazał, że przyleci on do Warszawy w poniedziałek wieczorem. "Prezydent Biden wygłosi przemówienie o 17.30 we wtorek do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego" - poinformował.

"Myślę, że prezydent Biden chce wrócić do Polski i powiedzieć +dziękuje" - powiedział Brzezinski.

"To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt" - ocenił ambasador. "Będzie to taki czas, kiedy wy będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi do was o kryzysie, który trwa dzisiaj w Europie Środkowej. To historyczna chwila" - przekonywał.

Jak mówił ambasador, miejsce przemówienia amerykańskiego prezydenta jest ważne. "Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą" - podkreślił.

Pytany, jakiego rodzaju przesłanie przekaże Biden z Warszawy do Moskwy, ambasador odpowiedział: "Że będziemy stali przy Ukraińcach tak długo, jak będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych sobie. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się. Będziemy wspierać Ukraińców tak długo, jak będzie to konieczne. Będziemy chronić tych, którzy wspierają Ukraińców, takich jak Polska i każdy centymetr ziemi".

Brzezinski przekazał także, że życzeniem Bidena było to, aby na przemówienie byli zaproszeni wszyscy.

"Terytorium NATO jest chronione, Sojusz jest spójny - wspiera z powodzeniem naród ukraiński, aby mógł się sam bronić, a naród polski przyjął miliony uchodźców" - mówił ambasador i wskazywał, że szybka mobilizacja Polaków, aby pomóc Ukraińcom przemawia do narodu amerykańskiego. "Dla mnie jako Amerykanina przypomina mi to odpowiedź Ameryki po ataku na Pearl Harbor - nastąpiła szybka mobilizacja, przemysł przestawił się na szlaki wojenne" - dodał.

Brzezinski mówił także, że podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. "Stosunki amerykańsko-polskie w tej chwili mają tak wiele wymiarów. Jest wymiar wojskowy - ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonuje na polskiej ziemi stojąc ramię przy ramieniu z polskimi żołnierzami, aby bronić Polski i NATO" - podkreślał i wymieniał także współpracę organizacji pozarządowych, a także dobre stosunki biznesowe.

Innym z punktów wizyty amerykańskiego prezydenta będzie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki w środę, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

Dopytywany, czy w spotkaniu B9 weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski, Brzezinski odparł: "Jest to spotkanie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki. Będą mówili o wspólnej obronie, jak będą dalej wspierać Ukrainę. Myślę, że będzie to spotkanie właśnie tych przywódców". Dopytywany, czy oczekuje wizyty Zełenskiego, odpowiedział: "Nie spodziewam się obecności prezydenta Zełenskiego".

Ambasador mówił także, że wizyta Bidena ograniczy się tylko do Warszawy, a harmonogram jest jeszcze dopracowywany. Przyznał, że poza oficjalnymi rozmowa możliwe jest spotkanie z rodzinami personelu amerykańskiego ambasady. (PAP)