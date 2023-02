Prezydent Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli mówił o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu. "Chcielibyśmy, żeby na wschodniej flance NATO powstało jak najwięcej magazynów uzbrojenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak żeby to uzbrojenie tam było zgromadzone na wypadek jakiejkolwiek napaści, żeby pozostawało w dyspozycji sił sojuszu, które na tym terenie się znajdują lub na ten teren przybędą" - mówił Andrzej Duda.

Argumentował, że dzięki obecności infrastruktury na wschodniej flance ewentualne przybycie sił sojuszniczych będzie szybsze. "To jest dla nas bardzo ważne i chcielibyśmy, żeby w tym zakresie te decyzje były podejmowane. O tym na pewno będzie dyskutowała Bukaresztańska Dziewiątka, o to ja także dzisiaj pytałem sekretarza generalnego. Z punktu widzenia Polski jest to sprawa najważniejsza" - mówił prezydent.

Podkreślił przy tym, że Polska realizuje wielkie zakupy uzbrojenia. "To będzie bardzo duże wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Chcemy być samowystarczalni, jako wiarygodny element stabilności i obrony terytorium sojuszu" - podkreślił Andrzej Duda.

Nowe plany ws. bezpieczeństwa dla wschodniej flanki NATO?

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO prezydent Duda przypomniał, że w Polsce w dniach 20-22 lutego odbędzie się wizyta prezydenta USA Joe Bidena, a także zaplanowane w jej trakcie spotkanie państw Europy Środkowej należących do NATO, czyli Bukareszteńskiej Dziewiątki. W imieniu swoim i prezydent Słowacji Zuzany Czaputowej - jak mówił Duda - przekazał Stoltenbergowi zaproszenie na szczyt B9.

"Będziemy dyskutowali o sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, na wschodniej flance NATO, bo to jest element, który nas najbardziej interesuje, także w perspektywie zbliżającego się szczytu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie" - mówił prezydent.

Jak podkreślił Duda, był to również temat rozmowy z sekretarzem generalnym NATO. "Wyraziłem nasze nadzieje i oczekiwania z polskiej strony, że oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa, nowych planów dla naszej części Sojuszu, nie tylko dla Polski, ale także dla państw bałtyckich, dla pozostałych państw wschodniej flanki z południa, planów gotowości, które będą skutkowały, że w przypadku jakiejkolwiek napaści na którekolwiek z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, ta reakcja Sojuszu sprowadzająca się do wykonania artykułu 5 będzie natychmiastowa, jak najszybsza" - podkreślił.

Duda: Chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy

Prezydent Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli mówił m.in. o wsparciu dla Ukrainy. Podkreślił, że w ramach działań sojuszniczych na Ukrainę dostarczane są w tej chwili z Wielkiej Brytanii czołgi Challenger. "To także czołgi z Kanady, które już w tej chwili przybyły, Leopardy, to będą czołgi od nas z Polski, to oczywiście czołgi i dodatkowa infrastruktura z Niemiec, która też została Ukrainie obiecana. To bardzo nowoczesne czołgi - Leopard wersja 2A6" – wymieniał.

"Bardzo jesteśmy za te donacje wdzięczni. Chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada pancerna dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że może uda się sformułować kilka brygad”"– mówił Duda.

Przypomniał, że dwa dni temu odwiedził 10. Brygadę Kawalerii Pancernej w Świętoszowie na Dolnym Śląsku, gdzie ukraińscy czołgiści przygotowywani są do obsługi czołgów Leopard. "Współdziałają tam z naszymi instruktorami instruktorzy z Norwegii, Kanady, więc ta współpraca sojusznicza w przygotowaniu żołnierzy ukraińskich jest pełna" – wskazał prezydent, dziękując przy tym sekretarzowi generalnemu oraz sojusznikom.

Prezydent poinformował, że z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem rozmawiał także o swoich spotkaniach w najbliższych dniach. Przypomniał, że odwiedzi m.in. Londyn, gdzie spotka się z premierem Rishim Sunakiem oraz królem Wielkiej Brytanii Karolem III. "Będę również na konferencji w Monachium, gdzie spodziewam się spotkania w formule, którą my nazywamy Trójkątem Weimarskim. To będzie spotkanie z Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem" – mówił.

"Będziemy dyskutowali o współpracy, budowaniu sfery bezpieczeństwa, jedności Sojuszu, tego wszystkiego, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze" – zapowiedział Andrzej Duda.