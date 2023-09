Morawiecki odwiedził środę Fabryk Broni "Łucznik" w Radomiu, gdzie produkowane są m.in. dostarczane dla polskiego wojska karabinki Grot. "Nie chcielibyście państwo słyszeć tego, co ja usłyszałem o tym, jakie były wcześniej próby likwidacji, rozparcelowania, niedoinwestowania, brak kapitału. To się teraz zmieniło. Jest duża krajowa produkcja broni, która jest potrzebna po to, żeby polska armia była jak najlepiej uzbrojona" - powiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami fabryki.

"Chcę, żeby polska armia miała broń przede wszystkim skuteczną, nowoczesną, ale też polską - tam, gdzie się da. Dlatego cieszę się i gratuluję pracownikom i zarządowi, że udaje się coraz więcej produktów eksportować - a można by było, jak usłyszałem 5 minut temu, jeszcze więcej eksportować, tylko wreszcie polska armia zaczęła zamawiać, za naszych rządów, coraz więcej polskich produktów" - oświadczył.

Premier: To broń europejskiej, światowej klasy, światowej jakości

Morawiecki ocenił, że jakość produktów "Łucznika" jest "naprawdę najwyższa". "Dla nas to niesamowicie ważne, ponieważ wiemy, że aby nie musieć się bronić, trzeba mieć czym bronić; trzeba mieć wystarczająco dużo dobrej jakości broni, która odstraszy przeciwnika" - powiedział premier. Jak wskazał, to z jednej strony powstające w Radomiu karabiny Grot i Beryl, a także produkowane przez inne zakłady wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, armatohaubice Krab czy transportery opancerzone Rosomak.

"To broń europejskiej, światowej klasy, światowej jakości" - ocenił premier. Dodał, że krajowe zakłady zbrojeniowe zapewniają w poszczególnych regionach miejsca pracy. "Żeby była lokalna praca, żeby było jak najwięcej tej pracy - bo wtedy, jak praca szuka człowieka, rosną wynagrodzenia, a o to nam chodzi" - powiedział Morawiecki.

"Będziemy inwestować w polski przemysł zbrojeniowy"

Jak dodał, wiele razy rozmawiał z lokalnymi politykami PiS, "w jaki sposób można jeszcze doinwestować Fabrykę +Łucznik+ w Radomiu". "Czyli skończyliśmy z tymi planami wyprzedaży, likwidacji, zamknięcia" - powiedział. Jak zauważył, fabryka w Radomiu dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do produkcji broni oraz doświadczonymi pracownikami.

"Mogę powiedzieć, że tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, będziemy inwestować w polski przemysł zbrojeniowy i zrobimy wszystko, aby ten przemysł wkrótce stał naprawdę na światowym poziomie, bo naprawdę na to zasługuje" - oświadczył premier.