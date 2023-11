"Część programowa umowy jest już skończona, ostatnie polerowanie tego zachodzi. Potem będą kwestie dotyczące tego, kto będzie w rządzie za co odpowiadał. To już będzie odpowiedzialność liderów i premiera Donalda Tuska" – stwierdził Kierwiński w "Faktach po Faktach".

"Mogę powiedzieć, że nie będzie żadnych problemów, my się dogadamy. To będzie bardzo dobry rząd, który przywróci demokrację" – dodał.

Polityk zapewnił, że "wszystko idzie w doskonałym porządku, a program czterech partii będzie realizowany". "My umówiliśmy się podczas kampanii z Polakami na poważne traktowanie i Polski, i spraw Polaków, i przede wszystkim polskiej demokracji. Chcemy położyć dokument, który jest kompleksowy, jest rodzajem drogowskazu dla całej koalicji na cztery lata, co chcemy zrobić, co będzie decydowało się w pierwszym okresie" – powiedział w TVN24 Kierwiński.

"Tak naprawdę my musimy spakować tych wszystkich +pisiewiczy+"

W umowie, jak kontynuował, będzie m.in. punkt mówiący o tym, "w jaki sposób będą rozliczone złe rządy PiS-u". "Morawiecki już może się pakować. Ale tak naprawdę my musimy spakować tych wszystkich +pisiewiczy+, którzy są w spółkach skarbu państwa, którzy wyciągają cały czas pieniądze, którzy cały czas dobrze bawią się na koszt Polaków" – powiedział polityk KO.

"Będziemy mówić w rozdziale, w punkcie dotyczącym rozliczeń, o tym, że każdy, kto złamał konstytucję, zostanie rozliczony, że każdy, kto defraudował publiczne pieniądze, będzie pociągnięty do odpowiedzialności. (…) Będą komisje śledcze. Przecież odchodząca władza Morawieckiego użyła broni cybernetycznej przeciwko Polakom, mówię o Pegasusie. To są rzeczy niespotykane w normalnych demokracjach" – dodał.

Kierwiński zaznaczył, że "umowa koalicyjna, składająca się z kilkunastu stron, będzie zawierała najważniejsze rzeczy, zobowiązania do realizacji". (