Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska na czwartkowej konferencji prasowej poinformowała o propozycjach resortu, które mają znaleźć się w projektowanej nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym. Jak przekazała, wynikają one też z konsultacji przeprowadzonych z branżą.

Sowińska poinformowała, że jednym z zaproponowanych rozwiązań ma być to, aby do kaucji nie był doliczany podatek VAT. Drugą sprawą jest to, by kaucja podążała za produktem w całym łańcuchu sprzedaży. Ministerstwo ma zaproponować również zwiększenie opłaty kaucyjnej dla butelek szklanych wielorazowego użytku do kwoty 1 zł. Kaucje dla butelek plastikowych oraz puszek mają wynosić 50 gr, czyli tyle, ile wcześniej zaproponowano w rozporządzeniu.

Przedstawicielka MKiŚ podkreśliła, że system ma ruszyć od 1 stycznia 2025 roku. O rok, czyli od 2026 r. przesunięty ma być obowiązek zbiórki butelek po produktach mlecznych – dodała.