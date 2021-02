- Ujemne stopy już pogrążyły część świata, w tym kierunku poszła strefa euro, Szwajcaria i Szwecja, a przecież okazuje się, że jest to nieefektywne narzędzie do pobudzenia wzrostu gospodarczego – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Z doświadczeń wynika, że ujemne stopy nie pobudzają akcji kredytowej służącej inwestycjom przedsiębiorstw i długoterminowemu rozwojowi.

W sytuacji, gdy euro trzyma się mocno, EBC poprzez politykę ujemnych ujemne stóp procentowych chce przestraszyć rynki. Właśnie po to, aby negatywnie wpłynąć na kurs euro.

Nad euro zbierają się od pewnego czasu ciemne chmury, zwłaszcza że w Europie lockdowny potrwają co najmniej do końca kwietnia. Wzmocnienie dolara wobec euro jest efektem większej nerwowości na rynkach. Jeśli euro będzie tracić wobec dolara, to także złoty osłabi się wobec waluty USA.

Polska ma najwyższą inflację w UE. To nie tylko efekt różnic w popycie konsumpcyjnym. Zmiany regulacyjne i obniżenie podatków doprowadziło w wielu krajach UE, do osłabienia inflacji, a nawet do deflacji.

- Europa idzie w kierunku urzędniczej gospodarki z ujemnymi stopami, to przyniesie negatywne konsekwencje w gospodarce – komentuje ekspert XTB.