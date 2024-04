Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Listy kandydatów na posłów do PE komitety muszą zgłosić do 2 maja. Do tej pory PKW zarejestrowała 25 komitetów. Wśród nich jest m.in. komitet KO, Lewicy i Konfederacji.

Reklama

Trzecia Droga znowu razem

Paszyk pytany przez PAP, kiedy PSL zgłosi komitet na eurowybory i czy będzie to wspólny komitet z Polską 2050, z którą tworzy Trzecią Drogę, odparł: "Uspokajam, niebawem PSL i Polska 2050 również zarejestruje komitet wyborczy na wybory europejskie. Myślę, że będzie to kontynuacja projektu Trzecia Droga".

Reklama

Również poseł Marek Sawicki (PSL-TD) powiedział PAP, że decyzja w sprawie startu PSL z Polską 2050 w eurowyborach została już podjęta. "A kiedy będzie ona ogłoszona, tego nie wiem" - zastrzegł.

Polska 2050 bez KO

We wtorek marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE. Pytany, w jakiej konfiguracji Polska 2050 wybiera się zatem do wyborów europejskich, odparł, że "podstawowym planem, pomysłem i nadzieją, jest to, że pójdziemy tam jako Trzecia Droga".

Hołownia podkreślił, że jest to koncepcja, która się sprawdziła i zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe potwierdziły, że jest stałe miejsce dla Trzeciej Drogi na polskiej scenie politycznej. "Mam nadzieję, że nasi koledzy z PSL-u podzielą tę intuicję" - dodał.

Najlepszy układ polityczny

Szef klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń pytany przez PAP o formułę startu do PE, poinformował, że w poniedziałek spotkał się zarząd partii. "Podjęliśmy decyzję, że podstawowym wariantem jest Trzecia Droga. To jest formuła, która się sprawdziła. Potwierdziliśmy silną trzecią pozycję na scenie politycznej i to naturalna droga startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale oczywiście jeżeli byłyby inne decyzje po stronie PSL, to jesteśmy gotowi, żeby wystartować samodzielnie" - powiedział poseł.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas 25 komitety wyborcze.

autor: Edyta Roś