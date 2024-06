Premier Donald Tusk, który wrócił we wtorek do kraju z trzydniowej wizyty w Brukseli i Luksemburgu, mówił na briefingu prasowym, że nikt nie ma już wątpliwości w Europie, że kwestia ochrony granic zewnętrznych, to wyzwanie i zadanie dla całej Unii Europejskiej.

Dziennikarze dopytywali szefa rządu, czy wśród krajów Unii jest już konsensus w sprawie finasowania. "Jest polityczny konsensus, że granica, szczególnie polska granica z Białorusią, jest granicą europejską" - zaznaczył szef rządu. Zwrócił przy tym uwagę, że mimo iż jest to oczywiste, to "do tej pory nie chciano wyciągać z tego wniosków".

"Rozmawiałem z większością premierów i prezydentów europejskich dokładnie w tej sprawie i każdy bez wyjątku, także kandydatka na szefową Komisji, potwierdzili gotowość traktowania inwestycji w ochronę granicy wschodniej Unii Europejskiej jako wspólne zadanie całej Unii Europejskiej, włącznie z finansowaniem europejskim przynajmniej niektórych zadań na tej granicy" - powiedział szef rządu.

Premier zastrzegł, że dopiero z nową Komisją Europejską jego rząd będzie rozmawiał o szczegółach. "Ale dziś już mogę państwa zapewnić: Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo na granicy jest europejskim bezpieczeństwem" - podkreślił Tusk. (PAP)

Autor: Daria Kania, Karolina Mózgowiec