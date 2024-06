Coś dziwnego dzieje się na Bałtyku. Były szef BBN o nerwowych ruchach Rosjan

Na Bałtyku już wkrótce może dojść do prawdziwej próby sił pomiędzy Rosją i NATO, a obydwie strony wyraźnie prężą muskuły. Rosjanie dwoją się i troją, powtarzając prowokacje, a w odpowiedzi NATO organizuje wielkie manewry. Ostateczny ruch chce wykonać Dania. Były szef BBN generał Stanisław Koziej widzi dziwne podobieństwo do tego, co przed 2014 rokiem i aneksją Krymu działo się na Morzu Czarnym.