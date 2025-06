"Jesteśmy dzisiaj tutaj razem z panem ministrem Adamem Szłapką ze względu na decyzję o przyjęciu na siebie odpowiedzialności przez pana ministra Szłapkę za komunikację, informację, a więc mówiąc najkrócej po polsku - przedstawiam państwu rzecznika rządu" - powiedział premier.

Szłapka rzecznikiem rządu. Tusk ogłasza termin przejęcia funkcji

Przypomniał, że do końca czerwca tego roku trwa polska prezydencja w Radzie UE, a więc przyszły rzecznik rządu będzie musiał jeszcze dokończyć obowiązki związane z jego funkcją ministerialną. Tusk poinformował, że Szłapka zostanie rzecznikiem rządu w dniu, w którym zakończy się prezydencja, a więc 1 lipca tego roku.

Kim jest nowy rzecznik rządu Tuska?

Szłapka od listopada 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej partii Nowoczesna. Po raz pierwszy uzyskał mandat posła w 2015 r., następnie w 2019 r. i 2023 r. W ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymał 149 064 głosów, co było trzecim najwyższym wynikiem w kraju. Wyprzedzili go jedynie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. W grudniu 2023 r. w obecnym rządzie, został ministrem do spraw Unii Europejskiej.

Szłapka o zadaniach rzecznika: Informowanie o sukcesach rządu i walka z dezinformacją

Potrzebujemy dobrej komunikacji; musimy informować o sukcesach rządu i walczyć z dezinformacją - podkreślił minister ds. UE Adam Szłapka, który po zakończeniu polskiej prezydencji w UE zostanie rzecznikiem rządu. Zapewnił, że będzie dostępny "każdego dnia przez 24 godziny".

"Sądząc po tych emocjach, faktycznie jest potrzeba przede wszystkim dobrej komunikacji i (...) przede wszystkim informowania o sukcesach rządu, których jest bardzo dużo" - powiedział Szłapka na piątkowej konferencji prasowej.

W ocenie nowego rzecznika, kolejnym jego ważnym zadaniem będzie walka z dezinformacją. Jak powiedział, każdego dnia wśród informacyjnego chaosu pojawia się dużo kłamstw. "Część z nich jest intencjonalna, część z nich jest po prostu bałaganem. Naszym zadaniem - całej postawionej od podstaw komunikacji rządu - będzie to, żeby z tą dezinformacją walczyć" - oświadczył.

Szłapka: Rząd stawia na nową strategię komunikacji i media społecznościowe

Szłapka zapewnił, że będzie dostępny dla mediów "każdego dnia przez 24 godziny". Podkreślił też, że podstawowym celem strategii komunikacyjnej rządu będzie dotarcie do obywateli. "Będziemy szukać wszystkich nowych form, będziemy stawiać i rozbudowywać na nowo kwestie mediów społecznościowych, wszystkich możliwych kanałów, spotykać się bezpośrednio też z zainteresowanymi" - dodał.

Poinformował, że w pierwszej kolejności będzie odpowiedzialny za budowę zespołu komunikacyjnego i zaangażowanie ministrów w prace nad strategią. "Moim zadaniem jest to, żeby zbudować ekipę w całym rządzie, we wszystkich ministerstwach, która będzie gotowa do tego, żeby wziąć tę odpowiedzialność za lepszą komunikację" - powiedział Szłapka.