Szczepienia przeciw COVID-19 trwają od 27 grudnia ub.r., obecnie szczepione są osoby z grupy 0, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia na szczepienia będą mogli rejestrować się seniorzy powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia - osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia tych osób, należących do grupy I, rozpoczną się 25 stycznia. Ponadto do grupy I należą osoby powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej (mają być szczepieni od 18 do 22 stycznia), zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ par/