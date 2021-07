"Przed nami weekend, który upłynie pod znakiem dynamicznej sytuacji pogodowej. Już od soboty prognozujemy burze z gradem o wielkości nawet 5 cm, intensywne opady deszczu do 50 mm oraz silne porywy wiatru do 100 km/h. W niedzielę na południowym wschodzie kraju wystąpią też warunki sprzyjające pojawieniu się trąby powietrznej" – czytamy w komunikacie IMGW przekazanym PAP w piątek.

Reklama

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie i południu kraju do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw.

Temperatura maksymalna od 23-25 st. C na północnym zachodzie i nad morzem oraz w dolinach sudeckich do 30-31 st. C na wschodzie; w rejonach podgórskich Karpat około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach na zachodzie i północy do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h, wysoko w Sudetach do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie duże. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne, a na wybrzeżu oraz krańcach południowych i wschodnich burze.

Prognozowana wysokość opadów w burzach do 10 l/mkw. Lokalnie mgły. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu także dość silny i silny, przeważnie południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w czasie burz do 80 km/h.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. W południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu możliwe burze, lokalnie z gradem.

Na południowym zachodzie opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów na południu i południowym wschodzie do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 21 st. C na zachodzie do 30 st. C na wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.