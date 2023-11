Niż Niklas

Synoptyk podkreślił, że Niklas spowoduje bardzo dużą różnicę ciśnienia pomiędzy Polską północną a południową, nawet do 30 hPa. "W takiej sytuacji możemy spodziewać się silnego wiatru i jego porywów. Wydano ostrzeżenia dla całego kraju" - dodał.

Wyjaśnił, że ostrzeżenia zaczną obowiązywać najwcześniej na zachodzie, potem w pasie centralnym i południowo-centralnym a na południu dopiero do czwartku od godzin porannych.

"Na północy już w nocy i nad ranem porywy wiatru osiągną 95 km/h a punktowo możliwe są nawet do 100 km/h. Tej nocy silnie wiać będzie również w górach nawet do 140 km/h a w obszarach podgórskich do 95 km/h." - przekazał Walijewski.

Zaznaczył, że dla północnych powiatów zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz obszarów podgórskich wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Opady wszelkiego rodzaju

"Niż Niklas będzie się przemieszczał z zachodu na wschód a wraz z niżem od północnego zachodu do południowego wschodu, będzie się przemieszczał przez Polskę, front atmosferyczny. On z kolei przyniesie opady wszelkiego rodzaju. Najpierw będzie padał śnieg, potem deszcz ze śniegiem, później nawet krupa śnieżna przechodząca w marznący deszcz a na końcu deszcz. Bez opadów jedynie w dolnośląskim i południowej części opolskiego i lubuskiego" - wyjaśnił synoptyk.

Podkreślił, że wydano ostrzeżenia przed opadami, które dla zachodniopomorskiego i lubuskiego zaczną obowiązywać od godziny 22, w pasie do lubuskiego przez Wielkopolskę, kujawsko-pomorskie aż po pomorskie - od godz. 24, pas od śląskiego przez łódzkie, mazowieckie aż po centrum warmińsko-mazurskie i podlaskie - od godz. 5 rano, a wschodnia część podlaskiego, Lubelszczyzna, małopolskie i podkarpackie o czwartku od godziny 8-11.

"W północno-wschodniej części kraju to są ostrzeżenia drugiego stopnia, bo tam tych opadów będzie więcej i będą to opady marznące. Tej nocy na drogach będzie ślisko w praktycznie całym kraju, z tym, że na wschodzie i północnym wschodzie dopiero rano w czwartek. Dodatkowo w górach może dopadać 20-25 cm śniegu" - wyjaśnił. Przypomniał, że powyżej 1800 metrów jest zagrożenie lawinowe 2 stopnia.

Przekazał, że dodatkowo w północnej części kraju będzie tych opadów na tyle dużo, że sumy wyniosą od 25 do 35 mmm. "Dlatego dla części zachodniopomorskiego, części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego jeszcze wydano ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu obowiązujące od czwartku do godziny 9 w piątek" - dodał.

Podkreślił, że takie warunki spowodują, że na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach mogą się pojawić lokalnie zawieje śnieżne.

"Jeżeli dodamy do siebie silny wiatr, marznące opady, później silny opad deszczu, to te warunki są bardzo trudne dla osób przebywających na zewnątrz oraz dla kierowców" - powiedział Walijewski. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk