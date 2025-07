Jak Fortum przyczynia się do transformacji energetycznej?

Fortum podkreśla, że transformacja energetyczna oznacza nową, lepszą jakość życia – szczególnie dla mieszkańców dużych miejscowości, w których emisja szkodliwych substancji osiąga krytyczne poziomy, oraz dla przyszłych pokoleń. Nordyckie przedsiębiorstwo realizuje strategię dekarbonizacji na wielu poziomach: lokalnym, krajowym i europejskim, dbając o edukację najmłodszych odbiorców energii, udoskonalanie infrastruktury oraz pionierskie projekty we współpracy z firmami technologicznymi.

Czy oferta energii odnawialnej Fortum odpowiada na potrzeby klientów?

Tak, energia ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych stanowi jeden z czynników przekonujących klientów biznesowych do skorzystania z oferty Fortum, szczególnie tych, którzy mają wpisaną troskę o środowisko naturalne w DNA firmy. Przedsiębiorstwo CAL, renomowany producent drzwi drewnianych, corocznie sadzi więcej drzew, niż zużywa w procesie produkcji. Współpraca z Fortum gwarantuje CAL nie tylko precyzyjne zarządzanie kosztami prądu, ale także możliwość zasilania zieloną energią zieloną energią. Pełna oferta energii dla firm od Fortum jest dostępna na stronie nordyckiego przedsiębiorstwa: Fortum Energia.

Czy Fortum jest liderem zielonych technologii?

Fortum jako lider zielonych technologii planuje m.in. zrealizować projekt dekarbonizacji elektrociepłowni w Częstochowie do 2027 roku. Aktualnie obiekt wykorzystuje mieszankę węgla i biomasy. Dzięki inwestycji o wartości ok. 100 mln euro elektrociepłownia będzie spalać wyłącznie certyfikowaną biomasę drzewną. To oznacza, że zespół Fortum we współpracy z renomowanymi wykonawcami zrealizuje jeden z pionierskich projektów konwersji węgla na 100% paliw odnawialnych na rynku środkowoeuropejskim.

Jakie innowacje ekologiczne wyróżniają Fortum na rynku?

Najbliższe plany Fortum uwzględniają m.in. wdrożenie nowych technologii telemetrycznych we współpracy z Vector Smart Data. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje platformę do zarządzania danymi i urządzenia pomiarowo-regulacyjne, dzięki którym Fortum będzie mogło dynamicznie modyfikować parametry sieci ciepłowniczej w czasie rzeczywistym. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów wzrośnie wydajność energetyczna całej infrastruktury, a odbiorcy odczują niższe koszty w sezonie grzewczym.

Co ważne, Fortum wdraża innowacyjne rozwiązania nie tylko w zakresie energii z odnawialnych źródeł dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Pierwszy na świecie biodegradowalny plastik wyprodukowany z emisji dwutlenku węgla to sukces Fortum Recycling & Waste.

Jakie opinie zbiera Fortum za zaangażowanie w ochronę środowiska?

Zrównoważony rozwój to fundament działalności nordyckiego przedsiębiorstwa. Fortum konsekwentnie realizuje strategię ochrony środowiska poprzez dekarbonizację przemysłu i redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Komentarze dotyczące zaangażowania Fortum w ekologiczne inicjatywy są jednoznacznie pozytywne, również ze względu na aktywność fińskiego lidera w akcjach dla lokalnych społeczności i programach edukacyjnych dla dzieci oraz młodzieży. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie inne aspekty przemawiają za współpracą z Fortum, zobacz, co mówią klienci: Fortum opinie .

Czy działania Fortum na rzecz redukcji emisji są zauważalne dla klientów?

Strategia dekarbonizacji przemysłu realizowana przez Fortum wpływa korzystnie na warunki klimatyczne, ochronę bioróżnorodności i zdrowie ludzi, którzy są mniej narażeni na wdychanie zanieczyszczonego powietrza – szczególnie w sezonie grzewczym. Spalanie paliw kopalnych, w tym węgla, wiąże się z emisją wielu szkodliwych substancji. Jednym z najważniejszych projektów Fortum jest Wrompa – wrocławska pompa ciepła, która pozyskuje ekologiczną energię cieplną ze ścieków deszczowych i komunalnych. Co ważne, chociaż system we Wrocławiu jest zasilany kogeneracją bazującą na węglu, to Wrompa czerpie energię elektryczną pochodzącą z OZE. Jak podkreśla Fortum, plany modernizacyjne na lata 2027-2028 zawierają dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej, w tym wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań, które poprawią jakość powietrza we Wrocławiu.

Jakie korzyści ekologia Fortum przynosi lokalnym społecznościom?

Fortum angażuje się w akcje zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności. Współpraca nordyckiej firmy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu zaowocowała zebraniem ponad 25 ton odpadów tekstylnych. Dzięki zaangażowanym mieszkańcom, którzy oddali zbędne buty, ubrania i galanterię, zakład produkcji paliw alternatywnych w Zawierciu przekształci zużyte tekstylia w paliwo RDF, z którego powstanie energia elektryczna i cieplna. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czy zielona energia Fortum jest dostępna dla każdego?

Zielona energia Fortum trafia do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, którym zależy na obniżeniu kosztów zużycia prądu oraz ciepła przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Co ważne, eksperci Fortum doradzają przedsiębiorstwom również w zakresie pozyskiwania ekologicznego prądu z innych źródeł, np. instalacji fotowoltaicznej.

Jakie opinie mają klienci na temat cen energii odnawialnej od Fortum?

Centrala Nasienna w Sanoku, producent popularnych Olejów Sanockich, zmagała się z dynamicznymi zmianami cen energii elektrycznej, które utrudniały planowanie budżetów, w tym kosztów produkcji z użyciem wyjątkowo energochłonnych maszyn. Przedsiębiorstwo rozpoczęło poszukiwania dostawcy prądu – z atrakcyjnymi stawkami oraz indywidualnym podejściem do klienta. Dzięki rozpoczęciu współpracy z Fortum klient zyskał korzystne warunki finansowe oraz czystą, zieloną energię elektryczną w konkurencyjnej cenie. Co więcej, Centrala Nasienna podkreśla w pozytywnej opinii, że Fortum zajmuje się również zakupami energii, odciążając przedsiębiorstwo z dodatkowych obowiązków.

Czy użytkownicy indywidualni i firmy mają łatwy dostęp do ekologicznych rozwiązań Fortum?

Fortum konsekwentnie rozbudowuje infrastrukturę, docierając z czystą energią elektryczną i energią cieplną ze źródeł odnawialnych do gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Fiński lider stworzył zakład produkcji paliwa alternatywnego w Zawierciu – pierwszy obiekt w Polsce, który umożliwia przetwarzanie nawet 100 tysięcy ton odpadów rocznie, przekształcając je w wysokiej jakości paliwo RDF. Paliwo to w całości zasila elektrociepłownię Fortum w Zabrzu.

Elektrociepłownia w Zabrzu generuje energię elektryczną na potrzeby sieci krajowej oraz gwarantuje komfort cieplny w niemal 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Elektrociepłownia w Częstochowie, która stopniowo odchodzi od węgla na rzecz biomasy, zapewnia stabilne dostawy energii cieplnej do ponad 53 tys. domów i mieszkań. Co więcej, prąd pochodzący z OZE zasila Wrompę, czyli wrocławską pompę ciepła, która redukuje emisję CO2 poprzez ograniczenie produkcji ciepła z węgla na rzecz wykorzystania ścieków deszczowych i komunalnych.

Najczęściej zadawane pytania o Fortum i przyszłość zielonej energii

Czy Fortum faktycznie spełnia swoje ekologiczne deklaracje?

Tak, Fortum regularnie dzieli się planami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczych, wdrożeniami nowych technologii optymalizujących zużycie energii elektrycznej czy podsumowaniami sezonów grzewczych w poszczególnych miejscowościach. Jednym z ostatnich ważnych osiągnięć Fortum jest przetworzenie niemal 100 000 ton odpadów nienadających się do recyklingu przez zakład produkcji paliwa alternatywnego w Zawierciu. Obiekt przekształca odpady w paliwo RDF, które służy do produkcji energii elektrycznej i prądu.

Jak Fortum wspiera klientów w korzystaniu z zielonej energii?

Klienci biznesowi, którym zależy zarówno na oszczędnościach związanych ze zużyciem prądu, jak i pozytywnym wpływie na środowisko, mogą współpracować z Fortum także w zakresie sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej, np. produkowanych przez fotowoltaikę. Przedsiębiorstwo Rejk, producent odzieży, zainstalowało panele fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty energii. Dowodem na pozytywne relacje i udaną współpracę z korzystnymi warunkami finansowymi jest przedłużenie umowy firmy Rejk z Fortum na kolejne 4 lata.