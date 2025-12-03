Jak podkreślił Rutte przez spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu w Brukseli, kraje NATO zadeklarowały jak dotąd 4 mld dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu, który zostanie dostarczony Kijowowi.

Reklama

- Jestem nastawiony ostrożnie optymistycznie wobec tego, że osiągniemy 5 mld w całym roku. W przyszłym roku znowu będziemy potrzebować dużo pieniędzy - co najmniej 1 mld (dolarów), a może nawet trochę więcej niż 1 mld (dolarów) miesięcznie. Może to być około 15 (mld dolarów), może trochę więcej w całym roku – powiedział Rutte.

Rutte chwali Trumpa za przełamanie impas w procesie pokojowym

Dodał, że bardzo cieszy się z tego, że prezydent USA Donald Trump przełamał impas dotyczący procesu pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą. - Mogły to zrobić tylko Stany Zjednoczone pod przewodnictwem prezydenta Trumpa. (...) Ściśle koordynujemy z Amerykanami to, co się dzieje, ale nie komentujemy każdego kroku – oznajmił szef Sojuszu.

Rutte został też zapytany o to, czy ma wrażenie, że Stany Zjednoczone konsultują się w wystarczającym stopniu z europejskimi sojusznikami ws. przebiegu rozmów dotyczących rozwiązania konfliktu.

Konsultacje z USA na wystarczającym poziomie

- Zdecydowanie konsultują się w wystarczającym stopniu. Zespoły NATO i zespół (sekretarza stanu USA) Marco Rubio pozostają w stałym kontakcie. Sam jestem w stałym kontakcie z sekretarzem stanu. Oczywiście, pracuje on bardzo intensywnie nad procesem pokojowym na Ukrainie – odparł.

W Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli trwają w środę rozmowy szefów dyplomacji krajów NATO m.in. o dalszym wsparciu Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Polskę reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Tematem rozmów jest również wzmocnienie kolektywnej obrony Sojuszu wobec zagrożenia ze strony Rosji. Spotkanie, jak podało polskie MSZ, ma także dotyczyć ostatnich inicjatyw w sprawie uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz ich wpływu na bezpieczeństwo Polski i NATO.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)