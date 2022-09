Dla Chomikuj.pl wyrok może być początkiem końca. Z serwisu od lat odpływają użytkownicy – w ostatnim dostępnym badaniu Gemius/PBI z 2019 r. serwis miał ich 3,7 mln. W 2014 r. było to 6,9 mln. Postanowienie SN może jednak być przełomem dla całej branży hostingowej. W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać jednoznaczne wskazanie, że to administratorzy serwisu odpowiadają za naruszenie praw autorskich w przypadku materiałów udostępnianych przez użytkowników. Sąd wskazał, że firma „współpracuje z użytkownikami w udostępnianiu konkretnych plików zawierających utwory chronione prawem autorskim”. Do tej pory twórcy podobnych usług zasłaniali się faktem, że to nie oni umieszczają nielegalne pliki, a jedynie udostępniają swoją przestrzeń. Chomikuj.pl w 2017 r. złożyło nawet pozew przeciwko Polskiej Izbie Książki za to, że na jej stronach serwis został nazwany „pirackim”. Sprawę jednak przegrało, a teraz to PIK wystąpiła na drogę sądową. – Rok temu wydawcy wkroczyli na ścieżkę postępowania rozpoznawczego. Trwają przesłuchania świadków – mówi Sonia Draga z PIK. Najbliższa rozprawa zaplanowana jest na 30 września.