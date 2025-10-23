Aktualna lista niedziel i świąt z obowiązującym zakazem handlu. W te dni sklepy są zamknięte

Kwestia dni z zakazem handlu regulowana jest w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (t.j. (Dz. U. 2018 poz. 305). Zgodnie z nią w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Pracy;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

1 listopada 2025 (Wszystkich Świętych): czy sklepy będą otwarte?

Zgodnie z powyższymi przepisami, 1 listopada (Wszystkich Świętych) jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z czym tego dnia zdecydowana większość sklepów będzie zamknięta. Dotyczy to zarówno dużych sieci spożywczych, jak i centrów handlowych. W praktyce zakaz obejmuje między innymi takie sklepy jak: Lidl, Biedronka, Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto, Aldi, a także galerie handlowe (z wyjątkiem punktów gastronomicznych i rozrywkowych).

W ten weekend sklepy będą zamknięte przez dwa dni z rzędu. 2 listopada 2025 również z zakazem handlu

W tym roku także 2 listopada przypada w dzień objęty ustawowym zakazem handlu, ponieważ jest to niedziela. W praktyce oznacza to, że podczas weekendu, który zacznie się 31 października (piątek) i potrwa do 2 listopada (niedziela), sklepy będą zamknięte przez dwa dni z rzędu: w sobotę (1 listopada – Wszystkich Świętych, dzień ustawowo wolny od pracy) oraz w niedzielę niehandlową – 2 listopada. Taki układ kalendarza spowoduje, że w wielu miejscach zakupy nie będą możliwe aż do poniedziałku. Dlatego warto wcześniej zaplanować swoje potrzeby i zaopatrzyć się w niezbędne produkty najpóźniej 29 lub 30 października, aby uniknąć tłumów i niedogodności tuż przed świątecznym weekendem.

Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje i nie będą zamknięte przez dwa dni z rzędu. Zrobisz w nich zakupy także 1 i 2 listopada 2025

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje jednak wyjątki. Dlatego też w niektórych miejscach zakupy będzie można zrobić zarówno 1 listopada (we Wszystkich Świętych), jak i w niedzielę 2 listopada. Do ustawowych wyjątków należą m.in:

stacje benzynowe;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

saloniki prasowe;

placówki pocztowe;

placówki handlowe znajdujące się na dworcach;

placówki handlowe znajdujące się w szpitalach;

placówki handlowe znajdujące się na lotniskach;

piekarnie, cukiernie, lodziarnie;

punkty gastronomiczne.

Zakaz handlu nie obowiązuje także w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że 1 i 2 listopada otwartych będzie także wiele mniejszych sklepów osiedlowych oraz sklepów opartych na franczyzowym modelu, jak Żabka, Carrefour Express, Lewiatan, Stokrotka, Groszek.

