choć trzymamy pieniądze nie „w skarpecie”, lecz na koncie, wciąż zdarzają się chwile, gdy papierowy banknot staje się jedynym ratunkiem. Problem w tym, że gdy chcemy wypłacić większą kwotę, natrafiamy na limit. I to nie zawsze zależy od nas.

Dlaczego bankomaty mają limity?

Nie chodzi o złośliwość banków, lecz o bezpieczeństwo. Limity wypłat to sposób na ochronę pieniędzy klientów i utrzymanie płynności operacji — tłumaczą instytucje finansowe. Każdy bank ustala je indywidualnie, biorąc pod uwagę zachowania użytkowników, ryzyka nadużyć i warunki rynkowe.

Standardowo bankomaty pozwalają wypłacić od 800 do 1000 złotych. W niektórych przypadkach – przy wyższej klasie konta lub indywidualnych ustaleniach – można wypłacić nawet 10 tysięcy złotych. Ale to wciąż wyjątek, nie reguła.

Pieniądze nasze, ale nie bez granic

Choć to nasze oszczędności, nie możemy wypłacać ich bez ograniczeń. Wysokość dostępnej kwoty zależy nie tylko od banku, lecz także od rodzaju konta i ustalonych przez klienta limitów bezpieczeństwa.

Dziennie z konta można najczęściej wypłacić od 2 do 10 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że bankomat nie wyda więcej niż czterdzieści banknotów w jednej transakcji — a jeśli akurat skończy się gotówka w urządzeniu, nie wypłaci nic. Czasem więc lepiej rozejrzeć się za innym bankomatem, niż ryzykować frustrację w ostatniej chwili.

Banki mają swoje limity

Ilość gotówki, jaką można wypłacić z bankomatów, jest różna. Wszystko zależy od operatora, urządzenia oraz banku.

Euronet – maksymalnie 800 zł jednorazowo.

Planet Cash – do 1 tys. zł, ale współpraca banku z siecią może pozwolić na więcej.

Santander Bank Polska – 1 tys. zł jednorazowo, dzienny limit to 19800 (oczywiście pod warunkiem odpowiedniego limitu na karcie)

Pekao – posiadacze kart Visa, Mastercard i Maestro mogą wypłacić do 6 tys. zł, a złote karty dają limit 15 tys. zł.

PKO BP – tutaj górny dzienny limit to aż 20 tys. zł.

Millennium – standardowo 2 tys. zł dziennie, ale klient może zwiększyć limit aż do 20 tys. zł.

Różnice w kwotach? To nie przypadek

Każdy bank ustala swoje limity według własnych zasad, a bankomaty mają techniczne ograniczenia — tłumaczy Interia. Kto planuje wypłatę kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, powinien zaplanować wizytę w oddziale banku.

W praktyce bankomaty obsługują jedynie mniejsze kwoty, a większe wypłaty wymagają indywidualnego zgłoszenia. Lepiej więc wcześniej zapytać w banku, niż przekonać się przy ekranie, że maszyna nie chce współpracować.

Gotówka — relikt czy ostatnia deska ratunku?

Choć coraz częściej płacimy telefonem, gotówka wciąż ma swoją moc. W sytuacjach awaryjnych, kiedy system płatności padnie lub trzeba zapłacić „na miejscu”, nic nie zastąpi papierowych pieniędzy. I może właśnie dlatego warto wiedzieć, gdzie kończy się cyfrowa wygoda, a zaczyna granica twardej rzeczywistości bankomatów