Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, której celem jest zapewnienie środków na realizację misji publicznej przez radio i telewizję. W większości państw europejskich jest to standardowy sposób finansowania mediów publicznych. Najczęściej kryterium jego naliczania jest fakt posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. W polskim prawie opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, przy domniemaniu, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Stawki abonamentu RTV w 2025 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że w 2025 roku wysokość abonamentu RTV nie ulegnie zmianie w porównaniu do roku 2024. Oznacza to, że:

miesięczna opłata za posiadanie radia wynosi 8,70 zł ,

, za telewizor lub zestaw radio + telewizor opłata wynosi 27,30 zł.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV w 2025 roku?

Abonament RTV w 2025 roku muszą opłacać wszystkie gospodarstwa domowe posiadające przynajmniej jeden odbiornik telewizyjny lub radiowy. Osoby prywatne płacą tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby urządzeń w gospodarstwie. Z tego obowiązku nie zwalnia korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej ani platform cyfrowych.

Do opłacania abonamentu RTV zobowiązane są również:

szkoły, uczelnie i placówki edukacyjne (publiczne i prywatne),

szpitale, sanatoria i przychodnie,

żłobki, domy pomocy społecznej i inne instytucje publiczne.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2025 roku?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są przede wszystkim osoby, które ukończyły 75 lat. Ulga ta może dotyczyć także emerytów powyżej 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia. Zwolnienie obejmuje również osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego.

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są osoby posiadające pierwszą grupę inwalidzką. W przypadku rolników ulga przysługuje tym, którzy mają trwałą lub czasową niezdolność do pracy. Z opłat zwolnieni są również zarejestrowani bezrobotni.

Prawo do zwolnienia mają także osoby niesłyszące oraz niewidome. Abonamentu RTV nie muszą płacić również weterani wojenni i wojskowi. Do tej grupy należą nie tylko inwalidzi, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej, ale także członkowie rodzin zmarłych kombatantów i wojskowych, którzy byli inwalidami.

Abonament RTV w 2025 roku – kontrole w domach i instytucjach

Nadzór nad opłacaniem abonamentu RTV sprawuje Poczta Polska, której pracownicy mają prawo przeprowadzać kontrole w domach i instytucjach. Weryfikują oni, czy posiadane odbiorniki są zarejestrowane i czy opłaty są regulowane terminowo. Opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Ostateczny termin zapłaty abonamentu w tym miesiącu mija 25 października. W razie zaległości Poczta Polska może wystosować wezwanie do zapłaty, a po upływie 7 dni od jego doręczenia skierować sprawę do egzekucji administracyjnej.

Kary za nieopłacony abonament RTV w 2025 roku

Osoby, które uchylają się od obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej, muszą liczyć się z karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. W praktyce oznacza to, że kara za brak opłaty abonamentu RTV może sięgnąć 819 zł. Urząd skarbowy ma prawo ściągnąć należność z rachunku bankowego, wynagrodzenia, renty czy emerytury dłużnika. W skrajnych przypadkach środki mogą zostać zabezpieczone również na posiadanych nieruchomościach.