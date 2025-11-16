- Ile wyniesie abonament RTV w 2026 roku?
- Ile wyniesie roczna opłata abonamentowa 2026?
- Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe stawki?
- Jak opłacać abonament RTV?
- Obowiązek rejestracji odbiorników RTV
- Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?
Ile wyniesie abonament RTV w 2026 roku?
- Radio – 9,50 zł miesięcznie (dotychczas 8,70 zł).
- Telewizor lub pakiet radio + telewizja – 30,50 zł miesięcznie (dotychczas 27,30 zł).
KRRiT podkreśla, że zmiany wynikają z konieczności waloryzacji opłat, a wzrost został określony jako „na możliwie najniższym poziomie”.
Ile wyniesie roczna opłata abonamentowa 2026?
Za cały rok z góry w 2026 roku:
- radio – 114 zł,
- telewizja lub pakiet – 366 zł.
Kiedy dokładnie wejdą w życie nowe stawki?
Nowe stawki abonamentu obowiązywać mają od 1 stycznia 2026 roku.
Jak opłacać abonament RTV?
Opłatę wnosi się co miesiąc, kwartał, pół roku lub za cały rok z góry. Można to zrobić:
- w placówkach Poczty Polskiej,
- przez internet – na stronie operatora.
W gospodarstwie domowym wnosi się tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby odbiorników.
Obowiązek rejestracji odbiorników RTV
Każdy, kto kupuje nowy telewizor lub radio, musi w ciągu 14 dni zgłosić to w Poczcie Polskiej albo online. Obowiązek dotyczy nie tylko tradycyjnych odbiorników, ale również urządzeń, które umożliwiają odbiór sygnału – np. komputerów z tunerem TV.
Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?
Od dłuższego czasu trwają dyskusje o przyszłości abonamentu RTV. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje, by opłata została zlikwidowana i zastąpiona stałą dotacją z budżetu państwa – w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Na razie jednak obowiązują dotychczasowe przepisy i od 2026 roku trzeba liczyć się z podwyżką.