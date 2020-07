Szczególnie jest to widoczne wśród firm, które postrzegają siebie jako liderów rynku - w tym segmencie aż 90% przedsiębiorstw już teraz przyznaje się do korzystania z rozwiązań chmurowych, poinformowano.



"Okazuje się, że do chmury publicznej większe zaufanie mają organizacje z kapitałem międzynarodowym. Korzystają z niej znacznie częściej niż przedsiębiorstwa będące w całości w polskich rękach. Co więcej, aż 88% firm międzynarodowych, które już wdrożyły chmurę, planuje dalszą migrację w kolejnych 3 latach i przeniesienie do niej kluczowych systemów w ciągu najbliższych 5 lat" - powiedział lider usług cloud w Deloitte Jakub Garszyński, cytowany w komunikacie.



Korzyścią najczęściej wskazywaną przez ankietowanych, wynikającą z migracji zasobów do chmury, jest skalowalność i elastyczność infrastruktury. Docenia to 68% badanych. Połowa szefów IT wymienia również uproszczenie zarządzania infrastrukturą, nieco mniej (46%) optymalizację kosztową i uproszczenie architektury (44%). Zaledwie 9% wskazuje na bezpieczeństwo systemów i danych, uznając je za rzecz oczywistą.



"W opinii naszych respondentów, optymalizacja kosztowa mocno traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, że chmura w coraz większym stopniu nabiera znaczenia jako narzędzie zwiększające szybkość i efektywność działania, a w mniejszej skali jako sposób na ograniczanie kosztów. Pozwala na zwiększenie dynamiki organizacyjnej w obszarze wsparcia IT, a jej wdrożenie zmienia sposób funkcjonowania w wielu obszarach firmy" - dodał Garszyński.

82% firm korzystających z chmury, pytanych przez Deloitte, uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Najistotniejszymi powodami, dla których firmy decydują się inwestować w tworzenie architektury cloudowej po raz pierwszy, jest zwiększenie skalowalności i dostępności mocy obliczeniowych oraz optymalizacja kosztowa. Kierowało się tym odpowiednio 54% i 51% badanych, wynika także z komunikatu.



Jednocześnie 46% badanych szefów IT, mimo ewidentnych korzyści z przeniesienia zasobów do chmury publicznej, nadal ma opory przed jej wdrożeniem. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa (41%), zaznaczono



"W przypadku firm dopiero rozważających wdrożenie chmury, 43% z nich ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku respondentów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, podlegających regulacjom KNF, wiele przedsiębiorstw wskazało na trudności natury regulacyjnej, a 32% ankietowanych wśród barier wymienia także wzrost kosztów w trakcie wdrożenia" - powiedział dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute Mariusz Smoliński.