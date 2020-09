„Idea klastra promującego polską branżę cyberbezpieczeństwa nabierała kształtów w Instytucie Kościuszki na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nasze słowa z 2016 roku o tym, iż Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów tej gałęzi gospodarki, są nadal aktualne i stają się faktem. To, co motywowało mnie osobiście do wsparcia tego sektora, to dużo dłuższa, wspaniała historia polskiej kryptologii, matematyki oraz informatyki. Historia zobowiązuje, dlatego będziemy ją pielęgnować, ale też czerpać z doświadczeń Instytutu. Dziś, ogłaszając powstanie pierwszego polskiego klastra cyberbezpieczeństwa mamy nadzieję, że będzie on tym podmiotem, który pomoże w budowie bezpiecznej cyfrowej gospodarki Polski i Europy. To cel, który jest wciąż przed nami” – powiedziała Izabela Albrycht, Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki.

#CyberMadeInPoland powstał jako platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, a jego głównym celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Platforma ma również stymulować współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami oraz innymi partnerami.

„#CyberMadeInPoland to nie tylko szanse dla firm i ośrodków badawczych, ale także wyzwania przed jakimi stoi cała branża. O ile rynek produktów i usług cyberbezpieczeństwa w Polsce rozwija się dynamicznie, o tyle udział polskich firm nadal jest znikomy. Dość powiedzieć, że w czołowej dwudziestce rynku bezpieczeństwa IT w naszym kraju nie ma ani jednego polskiego dostawcy. Aby nie pozostać tylko biernym odbiorcą technologii z zagranicy, Polska musi tworzyć innowacyjne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa. A celem i zadaniem naszego klastra jest nie tylko tworzenie tych rozwiązań, ale także ich wdrażanie na polski rynek i eksport” – powiedział Robert Siudak, Prezes #CyberMadeInPoland.

Wśród głównych zadań realizowanych przez klaster #CyberMadeInPoland znajdują się działania z zakresu edukacji rynku, a więc budowanie rozpoznawalności i zaufania do polskich marek, a także kreowanie świadomości wyzwań cyberbezpieczeństwa u polskich odbiorców, ponadto certyfikacja i regulacja, budowa rozpoznawalności na rynkach zagranicznych, a także finansowanie, w tym między innymi dedykowany program wsparcia publicznego dla sektora ICT.

„Dziękuję wszystkim, którzy nie tylko mówią o potencjale Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również zajmują się tym na co dzień. Cyberbezpieczeństwo stale zyskuje i będzie zyskiwać na znaczeniu i to na wielu płaszczyznach. Powinniśmy na nie patrzeć z perspektywy państwa, ale i obywateli. Jest ono kluczowe choćby dla sprawnego działania krajowej gospodarki. Nie powinniśmy też zapominać o stałym rozwoju kompetencje w tym obszarze – na poziomie instytucjonalnym, ale i prywatnym” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Członkami założycielami Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland jest 41 firm z Polski: Arcabit, AVET INS, Axence, COIG, ComCERT, Cryptomage, Cyber Security Centre, CyberStudio, Cyberus Labs, CyCommSec, Cypherdog, DCD-SEMI, Defenselayers, Digital Fingerprints, Energy Logserver, Famoc, Findia, GBTI, ICsec, IDENTT, ISEC, IS-Wireless, Logicaltrust, Mediarecovery, mks-vir, NacView, Passus, PBSG, Proget, RED TEAM, Resilia, Securing, Securitum, SEQRED, SIGNIUS, Specfile, STM Solutions, TestArmy, Trusted Information Consulting, Tytani24, Vector Synergy,

Inicjatorem #CyberMadeInPoland jest Instytut Kościuszki, a Partnerem Wspierającym ZIPSEE Cyfrowa Polska. Więcej szczegółów na temat projektu oraz jego uczestników znajduje się na stronie cybermadeinpoland.pl