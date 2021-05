To z kolei przekłada się negatywnie na wyniki firmy. Dlatego też zakup odpowiedniej technologii i wyposażenie stanowisk w ergonomiczne urządzenia biurowe pozytywnie wpłynie na wydajność kadry i jej morale. By uzyskać jeszcze lepsze wyniki, warto zaopatrzyć swój zespół w sprzęt niezawodny i nowoczesny – taki, który oferuje pracownikom umysłowym firma Logitech.

Wydajność – jak ją uzyskać

Wydajność zatrudnionej kadry, a także jej efektywność, czyli zdolność do wykonania jak największej pracy – przy możliwie jak najmniejszych nakładach - przekładają się na produktywność. Większa wydajność to też wzrost konkurencyjności firmy na rynku. To z kolei wpływa na to, ile dany przedsiębiorca zarobi. Jednak, by zysk był jak najwyższy, nie wystarczy tylko samo „posiadanie” pracownika. Ten wymaga odpowiedniej motywacji i zachęty do lepszego wykonywania pracy.

Managerowie mają wiele możliwości kształtowania odpowiedniego poziomu zaangażowania zespołu. Dużą rolę ogrywa sposób zarządzania. Potrzebny jest jasny system komunikacji, uproszczenie procedur i wyeliminowanie zbędnych formalności.

To jednak nie wszystko. Pracownikowi trzeba jeszcze stworzyć odpowiednie warunki do pracy. Zaoferować niezawodny i nowoczesny sprzęt, który ułatwi i znacznie przyspieszy wykonywanie obowiązków. Im lepsze warunki, tym większa szansa na wyższą motywację, a co za tym idzie, większą wydajność podwładnych i lepsze wyniki biznesu. Dlatego warto postawić na rozwiązania firmy Logitech.

Niezawodne urządzenia peryferyjne Logitech

Zapełnianie biurek kolejnymi monitorami i urządzeniami, często pracującymi w różnych systemach, połączenie ich wszystkich i optymalizacja miejsca pracy może przysparzać o ból głowy. Tylko nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie lepszej pracy mogą stawiać czoła takim wyzwaniom.

Oferta Logitech zawiera przede wszystkim bezprzewodowe, precyzyjne narzędzia stworzone, aby poprawiać wydajność pracy i optymalizować zagospodarowanie przestrzeni. Natomiast dedykowane oprogramowanie Logitech zapewnia innowacyjne funkcje, które wynoszą produktywność na wyżyny, wśród których warto wymienić m.in. obsługę na wielu urządzeniach oraz za pomocą odpowiednich aplikacji.

Inteligentna technologia

Pracownik wie, jak pożądany jest każdy wolny cal miejsca pracy. Technologia bezprzewodowa Unifying receiver od Logitech pozwala jej użytkownikom łączyć wszystkie urządzenia przez jeden port USB, po to by dać im swobodę ruchu i możliwość lepszego zagospodarowania miejsca i portów USB. Przy czym uniwersalna kompatybilność oraz szeroki zakres oprogramowania sprawiają, że zatrudnionym pracownikom wystarczy jeden zestaw urządzeń, aby płynnie pracować na wielu komputerach z kilkoma ekranami, niezależnie od systemu operacyjnego.

Urządzenia peryferyjne Logitech wyposażono w inteligentne technologie, realnie poprawiające komfort pracy. To innowacyjne rozwiązania, w które każda firma, mająca na względzie poprawę wydajność, powinna się zaopatrzyć.

Technologia Easy-Switch™ daje możliwość przełączania się pomiędzy komputerami, tabletami i urządzeniami mobilnymi za pomocą jednego przycisku. Technologia Logitech Flow™ pozwala płynnie poruszać się pomiędzy komputerami, a nawet systemami, z możliwością udostępniania plików metodą przeciągnij i upuść czy kopiuj/wklej.

Oprogramowanie Logitech Options™ zawiera zaawansowane, wstępnie skonfigurowane ustawienia, które usprawniają działanie naszych urządzeń w konkretnych aplikacjach. Użytkownicy mogą personalizować przyciski, tworzyć potężne skróty i wiele więcej. Wystarczy otworzyć odpowiednią aplikację, a każde urządzenie automatycznie dostosuje ustawienia.

Odpowiednie, dedykowane urządzenia peryferyjne mogą też poprawić warunki zdrowotne panujące na stanowisku pracy. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo i higiena pracy.

Logitech oferuje 3 zestawy

Pierwszy zestaw - „produktywność” firma Logitech przygotowała dla najważniejszych pracowników umysłowych. To solidne i niezawodne urządzenia zwiększające produktywność dla zespołów wykonujących zadania w przypisanych miejscach pracy. W pakiecie znajduje się: bezprzewodowa klawiatura i myszy MK540 Advanced Wireless, kamery internetowa C930e Bussines Webcam i zestaw słuchawkowy bluetooth Zone Wireless. Te urządzenia są wprost stworzone, by robić jeszcze więcej. Oferują łączność na zasadzie „plug nad play” oraz uniwersalną kompatybilność.

Logitech poleca też drugi zestaw - „wydajność”. Ten dedykowany jest dla zaawansowanych użytkowników. Co zawiera? Mysz MX Master 3 stworzoną z myślą o najlepszych parametrach, zaawansowaną podświetlaną klawiaturę bezprzewodową Logitech MX Keys oraz zestaw słuchawkowy bluetooth Zone Wireless Plus.

Zestaw „wydajność” to urządzenia o zwiększonych możliwościach dla twórców, programistów, analityków i innych użytkowników zaawansowanych. Każde z nich można dodatkowo spersonalizować według potrzeb za pomocą oprogramowania Logitech Options™, które pozwoli na jeszcze wydajniejszą pracę – oraz Logitech Flow™, które umożliwia korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie i gwarantuje oszczędność czasu.

Stawkę zamyka zestaw „zarządzanie”, dedykowany dla menedżerów wyższego szczebla. To zaawansowane urządzenia dla menedżerów potrzebujących narzędzi o dużych możliwościach przy biurku, na spotkaniu czy poza biurem. Zawiera on niezawodne, personalizowane instrumenty klasy premium.

W skład zestawu wchodzą bezprzewodowa mysz MX Anywhere 3 Wireless Mobile Mouse, stworzona do pracy twórczej - podświetlana klawiatura bezprzewodowa Logitech MX Keys, zestaw słuchawkowy bluetooth Zone Wireless Plus oraz kamera internetowa Brio 4K Pro Webcam (najbardziej zaawansowana technologicznie kamera internetowa firmy Logitech). Oczywiście manager nie może obejść się bez pilota do prezentacji. Logitech specjalnie dla niego przygotowała Spotlight Presentation Remote. Ten pilot zapewni pewność siebie podczas przedstawiania prezentacji na każdym ekranie.