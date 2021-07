Objawy choroby cybernetycznej są efektem ubocznym pracy z domu, zdalnego nauczania i wiecznego scrollowania.

Choroba cybernetyczna to zespół objawów występujących przy braku fizycznego ruchu, lecz podobnych do choroby lokomocyjnej. Jak podaje redakcja Fast Company, objawy te dzielą się na trzy kategorie: nudności, problemy okulomotoryczne i ogólna dezorientacja. Objawy okulomotoryczne, takie jak zmęczenie oczu, przemęczenie i bóle głowy, wiążą się z przepracowaniem nerwu kontrolującego ruchy gałek ocznych. Dezorientacja może objawiać się m.in. zawrotami głowy. Do tego występują trudności z koncentracją i niewyraźne widzenie. Problemy te mogą utrzymywać się przez wiele godzin i wpływać na jakość snu.

Jak można się nabawić cyberchoroby? Wystarczą urządzenia codziennego użytku, takich jak komputery, telefony i telewizja. Na przykład, Apple wydała efekt paralaksy (efekt niezgodności różnych obrazów tego samego obiektu obserwowanych z różnych kierunków) na ekranach blokady iPhone’a w 2013 roku, który sprawiał, że obraz tła wydawał się pływać lub przesuwał się, gdy użytkownik poruszał telefonem, co wiele osób uznało za wyjątkowo niekomfortowe. To też objawy choroby cybernetycznej.

Konflikt między percepcją wzrokową a doświadczeniem fizycznym

Wśród badaczy nie ma całkowitej zgody co do tego, dlaczego ludzie doświadczają choroby cybernetycznej. Jedna z dominujących koncepcji – teoria konfliktu sensorycznego – zakłada, że wynika ona z niedopasowania informacji odbieranych przez części ciała, które regulują widzenie i równowagę. Twoje oczy otrzymują informacje podpowiadające umysłowi, że się poruszasz, mimo że twoje ciało się nie porusza.

Choroba cybernetyczna w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

Objawy cyberchoroby są zwykle bardziej intensywne w przypadku rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). VR może powodować silne mdłości, które nasilają się wraz z czasem użytkowania. Niektóre aplikacje i gry mogą stać się bezużyteczne dla wielu osób.

AR, z drugiej strony, nakłada symulowane środowisko na świat rzeczywisty. Mogą to być urządzenia montowane na głowie, które nadal pozwalają widzieć to, co znajduje się przed nami. Przykładem jest też Pokémon Go na telefonie lub tablecie. W przypadku gier AR występuje tendencja do poważniejszego nadwyrężenia narządu wzroku. Firma badawcza Research and Markets szacuje, że wykorzystanie tych technologii do pracy, edukacji i rozrywki może wzrosnąć o ponad 60 proc. i osiągnąć wartość ponad 900 miliardów dolarów do 2027 roku.

Objawy choroby cybernetycznej mogą być niebezpieczne

Objawy choroby cybernetycznej mogą początkowo wydawać się łagodne, ale mogą mieć trwałe skutki utrzymujące się nawet do 24 godzin po użyciu urządzenia. Objawy mogą wpływać na zdolność do funkcjonowania w sposób, który może okazać się niebezpieczny – ostrzega Angelica Jasper, doktorantka w dziedzinie interakcji człowieka z komputerem na Uniwersytecie Stanowym Iowa.

Na przykład, objawy takie jak silny ból głowy, zmęczenie oczu lub zawroty mogą wpływać na koordynację i uwagę. Jeśli te skutki uboczne utrzymują się podczas prowadzenia pojazdu, może to doprowadzić do wypadku samochodowego. Kto wówczas będzie odpowiedzialny za obrażenia potencjalnie spowodowane objawami choroby cybernetycznej?

Na razie niewiele wiadomo o tym, jak przewlekła cyberchoroba wpływa na codzienne życie. Tak jak istnieje ogromna zmienność w kwestii tego, kto jest bardziej podatny na chorobę lokomocyjną (niektórzy są nawet 10 tys. razy bardziej narażeni na ryzyko), niektórzy ludzie mogą być bardziej podatni na cyberchorobę niż inni. Dowody sugerują, że kobiety, osoby, które nie grają często w gry wideo oraz osoby o słabej równowadze mogą doświadczać poważniejszej choroby cybernetycznej.

Jak sobie poradzić z cyberchorobą?

Istnieją sposoby, aby złagodzić dyskomfort. Okulary chroniące przed niebieskim światłem mają za zadanie blokować niektóre fale emitowane przez ekran, które mogą prowadzić do zmęczenia oczu i zaburzeń snu. Powiększanie ekranu lub używanie większych rozmiarów czcionek również może pomóc zmniejszyć zmęczenie oczu i sprawić, że codzienna praca będzie mniej obciążająca.

Pomoże również wizualna kalibracja urządzeń, by zapewnić swoim oczom maksymalny komfort. Eksperci zalecają korzystać z urządzeń tylko na otwartych przestrzeniach, aby zminimalizować ryzyko obrażeń w przypadku zawrotów głowy i utraty równowagi, a także robić częste przerwy, jeśli zaczynasz odczuwać jakikolwiek dyskomfort.