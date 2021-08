W tym roku firma Jeffa Bezosa straciła 2,9 mld dolarów kontraktu NASA, który przejął SpaceX oraz została wyprzedzona przez Virgin Galactic w wyścigu po tytuł pierwszego-szefa miliardera w kosmos (mowa o Richardzie Bransonie). Teraz nowy raport z CNBC ujawnia, że Blue Origin stracił około 17 najlepszych pracowników tylko tego lata – podaje redakcja Futurism.com.

Wielu z byłych pracowników Blue Origin odeszło do konkurencji, np. Nitin Arora, główny inżynier w firmie nieudanego programu lądownika księżycowego, teraz dołącza do SpaceX. Z kolei inżynier lotnicza Lauren Lyons dołączyła do Firefly Aerospace jako dyrektor operacyjna. CNBC donosi, że 15 innych osób (inżynierów, kierowników wyższego szczebla, administratorów, kierowników projektów) opuściło firmę w ciągu lata.

Mimo to Blue Origin z optymizmem patrzy na swoją sytuację. „Blue Origin urósł o 850 osób w 2020 roku i jak na razie w 2021 roku powiększyliśmy zespół o kolejne 650” – powiedział CNBC rzecznik firmy. „W rzeczywistości w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy się prawie czterokrotnie. (…) To jest zespół, który budujemy i mamy wielkie talenty”.

Po locie Bezosa w kosmos Blue Origin nagrodziło wszystkich swoich pracowników sowitym bonusem w wysokości 10 tys. dolarów. Jednak kilka anonimowych pracowników zdradziło CNBC, że premia była powszechnie postrzegana jako sposób na zatrzymanie pracowników w obliczu częstszych odejść.

Dlaczego pracownicy odchodzą z Blue Origin? Wielu pracowników wydaje się zażenowanych publicznymi sprzeczkami z rywalami takimi jak NASA, SpaceX i Virgin Galactic – pisze portal Ars Technica. Te ruchy prawdopodobnie doprowadzą do tego, że Blue Origin nie może już liczyć na kontrakty rządowe, jak skomentowało anonimowe źródło NASA dla Ars Technica. W branży krążą również opinie o nieznośnej kulturze pracy i braku perspektyw w firmie. Obecny CEO Blue Origin, Bob Smith, nie cieszy się za bardzo popularnością wśród pracowników.

Jak komentuje Futurism.com, źle to wygląda, kiedy pracownicy odchodzą z firmy. Ale jeszcze gorzej, jeśli przechodzą prosto do konkurencji.