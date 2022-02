Obaj partnerzy podpisali w niedzielę umowę o strategicznej współpracy. Za integrację lądowej i powietrznej części usługi mają odpowiadać należąca do SKT platforma T Map Mobility (obsługująca takie usługi jak wynajem aut, parkowanie, przewozy i inne usługi transportowe) oraz platforma transportowa UT, która jest wspólnym przedsięwzięciem utworzonym przez T Map i Ubera w zeszłym roku.

Historia Joby i Ubera sięga 2019 roku, kiedy połączyły siły, aby przyspieszyć plany Ubera dotyczące uruchomienia usługi miejskiej taksówki powietrznej.

SKT i Joby ubiegają się obecnie o odpowiednie pozwolenia od rządu Korei Południowej, jednak nie mają jeszcze planów odnośnie tego, kiedy i gdzie uruchomią usługę. Plany zakładają ograniczone rozpoczęcie działalności do 2025 roku, które ma na celu odkorkowanie największych koreańskich miast. Wspomniane firmy rozważają na początek uruchomienie od jednej do dwóch tras na obszarze metropolitalnym Seulu, by do końca dekady posiadać 10 terminali taksówek powietrznych; wszystkie będą łączyły się z lokalnymi autobusami, metrem i innymi formami miejskiego transportu.

Zdaniem dyrektora generalnego Joby JoeBena Bevirta głównym celem firmy jest ułatwianie ludziom codziennego życia oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Joby nie odpuszcza jednak także amerykańskiego rynku. Ubiega się o pozwolenie od odpowiednich lokalnych służb na serię lotów powietrzną taksówką nad Zatoką San Francisco w celu przetestowania prototypu przedprodukcyjnego drugiej generacji, S4, który ma maksymalny zasięg 150 mil i osiąga prędkość 200 mil na godzinę.