Bytedance to także właściciel platformy kontentowej Toutiao, która wykorzystuje uczenie maszynowe do dopasowywania treści z tradycyjnych i nowych mediów do newsweedu czytelników.

Podium rankingu zamykają amerykańskie SpaceX (wycena na poziomie 100,3 mld dol.) oraz chińskie Shein (100 mld dol.).

W czołówce zestawienia znajdują się trzy amerykańskie firmy, dwie chińskie oraz po jednej ze Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Australii.

W kwietniu 2022 roku na świecie było ponad 1 tys. „jednorożców”, czyli startupów wycenianych na co najmniej 1 mld dol. Około 50 z nich ma wartość ponad 10 mld dol.