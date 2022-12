Dlaczego jest tak niewielu zatrzymanych? KGP do zamknięcia tego wydania DGP nie odpowiedziała nam na to pytanie. – Przede wszystkim podana liczba zatrzymań dotyczy tylko jednej kategorii przestępstw („e-bankowość, phishing”, art. 287 k.k. – red.), podczas gdy cyberprzestępcy nie zawsze są aresztowani z paragrafu dotyczącego przestępstw komputerowych – mówi nam Adam Haertle, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa IT i autor serwisu Zaufana Trzecia Strona. – Tytułem większości zatrzymań może być np. oszustwo albo pranie pieniędzy, niosące zagrożenie wyższą karą. Stąd rozbieżność. Poza tym nawet jeśli organy ścigania są w stanie wskazać sprawców z imienia i nazwiska, to wielu z ich znajduje się poza granicami Polski, co bardzo utrudnia pracę organów ścigania. To zmienia się, bo np. Ukraina zaczęła dużo skuteczniej ścigać przestępstwa przeciwko obywatelom Unii Europejskiej, więc przebywający tam hakerzy nie są już tak bezkarni. Od czasu do czasu słyszymy o zatrzymaniach na terenie Ukrainy . Natomiast nie dochodzi do tego w Rosji czy na Białorusi. Wystarczy więc właściwie wybrać kraj działania, by uniknąć konsekwencji nawet w razie namierzenia przez policję – stwierdza ekspert.