Sobotni bilans zakażeń jest tylko o 42 przypadki niższy od tego z piątku, gdy nastąpił kolejny w ostatnich dniach skok zachorowań. Piątkowy bilans był najwyższy od 17 maja, a także po raz pierwszy od czasu, gdy zaczęto znosić koronawirusowe restrykcje, przekroczył 3000 nowych zakażeń.

W sobotnim bilansie zakażeń zwraca uwagę sytuacja w Szkocji, gdzie dobowa liczba wykrytych zachorowań - 221 - jest najwyższa od 8 maja, oraz w Anglii, gdzie drugi dzień z rzędu jest wyższa niż 3000, podczas gdy poprzednio ten poziom przekroczony został 24 kwietnia.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 365 174.

Dobrą informacją jest to, że nowe zachorowania nie przekładają się na razie na wzrost liczby zgonów na Covid-19. Jak podał rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano dziewięć nowych ofiar śmiertelnych. To zbliżona liczba do średniej z ostatniego tygodnia. Od początku sierpnia dobowe bilanse utrzymują się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie. W tym czasie tylko raz zdarzyło się, by przekroczyła 20 - stało się to we wtorek, gdy poinformowano o 30 zmarłych.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 623, z czego 36 959 osób zmarło w Anglii, 2499 - w Szkocji, 1597 - w Walii, a 568 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Według danych z piątku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 911 chorych na Covid-19, co jest wzrostem o 44 w stosunku do poprzedniego dnia.

