Bingham w artykule opublikowanym na łamach medycznego pisma "The Lancet" napisała, że w historii medycyny żadna szczepionka "nie była tak oczekiwana" jak ta przeciw Covid-19, i podkreśliła, że "szczepienia są powszechnie uważane za jedyną prawdziwą strategię wyjścia z pandemii, która obecnie rozprzestrzenia się na całym świecie".

Ostrzegła jednak przed nadmiernym optymizmem, zwracając uwagę, że szczepionka może nie działać w przypadku wszystkich osób lub jej działanie nie musi być długotrwałe. "Nie wiemy, czy kiedykolwiek będziemy mieli jakąkolwiek szczepionkę. Ważne jest, aby ustrzec się przed samozadowoleniem i nadmiernym optymizmem" - napisała.

"Pierwsza generacja szczepionek może być niedoskonała i powinniśmy być przygotowani na to, że mogą one nie zapobiegać infekcji, ale raczej zmniejszać objawy, a nawet wtedy mogą one nie działać u wszystkich lub na długi czas" - wyjaśniła.

Grupa zadaniowa ds. szczepionek została powołana w maju tego roku przez Patricka Vallance'a, głównego doradcę naukowego rządu brytyjskiego. Została ona utworzona w ramach ministerstwa biznesu, a Kate Bingham podlega bezpośrednio premierowi.

Później w środę Bingham w rozmowie ze stacją BBC powiedziała, że pierwsze osoby mogłyby otrzymać szczepionkę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ale bardziej prawdopodobny jest początek przyszłego roku.

"Jeżeli okaże się, że dwie pierwsze szczepionki, lub jedna z nich, są zarówno bezpieczne, jak i skuteczne, myślę, że istnieje możliwość, iż wprowadzenie szczepionki rozpocznie się przed Bożym Narodzeniem, ale w przeciwnym razie myślę, że bardziej realistyczne jest oczekiwanie, iż będzie to początek przyszłego roku" - mówiła.

Brytyjski rząd dotychczas podpisał umowy z sześcioma producentami potencjalnych szczepionek przeciw Covid-19 na ich dostawę, jeśli okaże się, że są skuteczne.