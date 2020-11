Tymczasem wg badań Dietly.pl, każdego dnia pod drzwi w całej Polsce dostarczanych jest blisko 100 tys. paczek z tzw. cateringiem dietetycznym. To blisko 30% więcej niż rok temu. Mimo częściowego zamknięcia gospodarki w tym roku ze swoim projektem diet pudełkowych wystartowała m.in. Anna Lewandowska, a na rynku wybiło się kilkudziesięciu mocnych graczy, w tym firmy którzy oferują tzw. cateringi niskobudżetowe już od 40 PLN za 5 posiłków dziennie.

Rynek rośnie jak na drożdżach

Już w ubiegłym roku szacowało się, że wartość rynku diet pudełkowych przekroczyła miliard złotych rocznie. Było to o tyle zaskakujące, że panowało powszechne przekonanie o mniejszej popularności tej usługi. To, co jednak miało miejsce, to trwałe zakorzenienie się tego sposobu odżywiania w świadomości Polaków. Epidemia koronawirusa tylko przyspieszyła rozwój rynku. Firmy, które do tej pory zajmowały się głównie cateringiem okolicznościowym, czy dostarczaniem posiłków do biur musiały zmienić modele funkcjonowania, aby sprostać wyzwaniom, jakie stanęły na ich drodze. Praca zdalna i brak interakcji społecznych na imprezach firmowych, konferencjach, czy spotkaniach rodzinnych. Dla dużej części branży HoReCa było to powodem spadku przychodów o kilkadziesiąt procent. Po drugiej stronie huśtawki gospodarczej mamy wszystkie biznesy działające w modelu na dowóz oraz m.in. dieta pudełkowa. Tylko w 2020 roku pojawiło się ok. 250 nowych firm zajmujących się przygotowywaniem diet pudełkowych. Większość z nich to wciąż małe przedsiębiorstwa generujące do 100 tys. przychodu miesięcznie, ale też aż kilkanaście z nich w niecały rok doszło do poziomu ponad miliona przychodu miesięcznie.

Segmentacja rynku rośnie wraz z jego dojrzałością

W 2019 roku na rynku funkcjonowało ok. 520 firm, w 2020 w modelu diet pudełkowych funkcjonuje ich już ponad 700. Klienci mogą obecnie wybierać pomiędzy firmami, które specjalizują się np. w dietach chorobowych takich jak Hashimoto poprzez marki rodzinne stawiające na bezpośredni kontakt, czy marki restauracji, które na swoją markę pracowały latami. Mamy również ogólnopolskich graczy, którzy skalują biznes przy nakładach marketingowych i logistycznych idących w miliony złotych rocznie. Dużą popularnością cieszą się również tzw. tanie cateringi, które są w stanie oferować zestawy dość często aż o 20% tańsze, niż inni na rynku. Taka sytuacja powoduje, że klienci mają coraz większy wybór, ale też wokół branży panuje duży szum informacyjny, dlatego coraz większą rolę na rynku pełnią porównywarki cateringów, które dają możliwość zamówienia diety z opcją wymiany posiłków, udostępnionym menu, programami lojalnościowymi, czy najbardziej atrakcyjną ofertą cenową.

Kto zamawia diety pudełkowe?

W październiku 2020 roku pod drzwi Polaków każdego dnia dostarczane było średnio ok. 100 tys. paczek. Wg. danych Dietly.pl, aż w 26,76% diet pudełkowych trafia do osób, które mieszkają w granicach administracyjnych Warszawy. Pozostałe duże miasta lub aglomeracje to od 6% do 2% - Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Aglomeracja Śląska, Łódź, Poznań, czy Białystok i Szczecin. Co ciekawe - aż 36,63% wszystkich paczek jest dostarczanych do innych miast. To, co do dzisiaj pozostaje zagadką wszystkich osób pracujących w branży, to odpowiedź na pytanie, jak będzie się rozwijać rynek w najbliższych miesiącach i latach.

Ten rok pokazał że mimo coraz większej konkurencji na rynku, wciąż możemy mówić o sprzyjającej koniunkturze, która ma przełożenie na coraz większe rozdrobnienie na rynku. Koncept diet pudełkowych dociera również do mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie do tej pory był obcy. To właśnie lokalne firmy w miastach poza Warszawą, rozwijają się najszybciej. Budując lokalną markę, społeczność i sieć dostaw dość mocno betonują lokalne podwórko przed ogólnopolskimi graczami, którym ciężko wygrać na takich obszarach.

Druga sprawa to coraz więcej Polaków przestaje klasyfikować catering dietetyczny jako fanaberię. Wg. danych Dietly.pl rok 2020 był tym, w którym osoby zamawiające dietę do domu kierowały się przede wszystkim wygodą, oszczędnością czasu na gotowanie i sprzątanie. To właśnie ta grupa klientów częściej korzystała z usług cateringu, niż osoby chcące schudnąć. Co ciekawe - panuje błędne przekonanie, że diety pudełkowe najczęściej zamawiają pracujące w korporacjach single. Otóż nie. Single do 33 roku życia stanowią zaledwie 33% wszystkich osób zamawiających dietę.

Jak zmieni się rynek w najbliższych miesiącach i latach?

Na to pytanie odpowiedź chciałby znać chyba każdy działający na tym rynku. Owszem można zobaczyć pewne tendencje takie jak wzrost świadomości klientów o sposobie produkcji, czy dystrybucji diet pudełkowych. To, co jednak ma szansę w dużym stopniu zmienić krajobraz branży, to rozwój firm na mniejszych, lokalnych rynkach w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Duże znaczenie dla branży ma również coraz większa przystępność cen cateringów, na które może pozwolić sobie coraz więcej Polaków. Coraz większy wybór, popularność cateringów, czy różnorodność oferty ma przełożenie na rosnące znaczenie agregatów oferujących porównywanie ofert poszczególnych firm.

Dane przedstawione w artykule pochodzą badania przeprowadzonego przez porównywarkę cateringów dietetycznych Dietly.pl na 961 użytkownikach diet pudełkowych w okresie od 15.09-31.10.2020 oraz na podstawie ankiet wypełnionych przez 211 właścicieli cateringów dietetycznych.