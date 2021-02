"Chciałbym, aby nowy rząd porzucił strategię koegzystencji z wirusem i wprowadził tę mającą na celu jego eliminację" - powiedział profesor Ricciardi odnosząc się do planów powołania nowego gabinetu przez desygnowanego na premiera Mario Draghiego.

Zdaniem profesora higieny na katolickim uniwersytecie w Rzymie niepokój budzi pogarszanie się sytuacji epidemicznej oraz nowe warianty koronawirusa, które są bardziej zaraźliwe.

"Działa strategia eliminacji wirusa w krajach, które ją wprowadziły. Koegzystencja zaś zmusza do stałej zmiany przepisów, szkodliwej dla zdrowia, gospodarki i stanu psychicznego ludzi" - ostrzegł Ricciardi.

Oceniając metodę oznaczania regionów Włoch różnymi kolorami z odmiennymi restrykcjami przeciwepidemicznymi ekspert oświadczył: "W regionach w czerwonej strefie spada liczba przypadków, w pomarańczowych jest ona stabilna, a w żółtych sytuacja pogarsza się".

Inną ocenę sytuacji przedstawił wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. W wywiadzie dla dziennika "Libero" stwierdził: "Otwieramy powoli kraj, bo powstały ku temu warunki". Tak skomentował to, że 17 z 21 regionów i autonomicznych prowincji jest od poniedziałku objętych żółtymi strefami najmniejszych restrykcji.

"Sytuacja nie ustabilizowała się, ale są elementy wskazujące na to, że ją opanowaliśmy" - wyjaśnił Sileri. Wyraził nadzieję, że można będzie wrócić do względnie normalnego życia w czerwcu.

"Szczepionki są niezbędne. W Izraelu masowa profilaktyka praktycznie do zera zredukowała zgony. Trzecia fala pandemii będzie na pewno, bo otwieranie kraju prowadzi do nieuchronnego wzrostu zakażeń. Ale myślę, że nie będzie taka, jak druga i że zdołamy ją kontrolować bez konieczności uciekania się do nowych nagłych restrykcji" - zaznaczył wiceminister zdrowia.