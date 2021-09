"W tym roku, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie w 2020 r., przeprowadzone zostały negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, mające na celu zakup dodatkowej puli szczepionek poza system refundacji. Łącznie w sezonie 2021/2022 na polski rynek powinno trafić prawie 5 mln dawek szczepionek” - podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Od września do grudnia tego roku na rynek otwarty trafi ponad 2 mln dawek, z czego dostawa 1,2 mln jeszcze we wrześniu.

"Kolejne dostawy rozplanowane są do połowy grudnia. Szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń-marzec, a nabycie odporności po podaniu szczepionki następuje w okresie 2-3 tygodni od podania produktu i utrzymuje się 6-12 miesięcy. Zatem szczepienia w okresie planowanych dostaw są jak najbardziej wskazane" - stwierdził wiceminister Miłkowski.

Ministerstwo Zdrowia zleciło również utworzenia rezerwy strategicznej szczepionek przeciw grypie dla grup wskazanych w rozporządzeniu w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej.

W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnione są m.in. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie; osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym oraz osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dostępne są również dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, a także studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

Bezpłatnie zaszczepić przeciw grypie mogą się także osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Bezpłatnie szczepić mogą się także pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także m.in. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Bezpłatnie mogą szczepić się przeciw grupie także m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Za darmo szczepionkę przeciw grypie mogą otrzymać seniorzy, urodzeni nie później niż w 1946 r.

Ministerstwo podało, że pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone dla grup uprawnionych mają być dostarczone do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do końca września. Proces wyszczepiania ruszy z początkiem października.

"Chcemy zaznaczyć, żeby osoby, które będą miały możliwość zaszczepienia się bezpłatnie szczepionkami zabezpieczonymi w ramach tej akcji, nie kupowały szczepionek w aptekach lub nie szczepili się w POZ, ponieważ dla nich została zarezerwowana dodatkowa pula produktu" – podkreślił wiceminister zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do obrotu mogą być wprowadzane produkty posiadające ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a w przypadku szczepionek przeciw grypie konieczne jest również uzyskanie corocznej aktualizacji składu jakościowego w szczepionkach zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Obecnie takie pozwolenia otrzymały poniższe szczepionki: Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd., Influvac firmy Mylan Healthcare sp. z o. o., Vaxigrip Tetra firmy Sanofi Pasteur, Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A. oraz Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

