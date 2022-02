"Od początku roku aplikację zainstalowano na blisko połowie miliona urządzeń" – wskazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, cytowany w środowej informacji Cyfryzacji KPRM. Dodał, że mObywatela można aktywować z wykorzystaniem Profilu Zaufanego oraz korzystając z eDowodu, czyli dowodu osobistego z aktywowaną warstwą elektroniczną.

Jak stwierdzono, "ważną nowością jest dodanie do aplikacji Krajowego Certyfikatu COVID" – dokumentu wydawanego od 1 lutego 2022 r. osobom, u których na podstawie testu antygenowego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Przypomniano, że certyfikat ważny jest wyłącznie w Polsce i nie stanowi dokumentu podróży. Podczas wyjazdów uznawany jest, dostępny w mObywatelu, Unijny Certyfikat COVID.

Zwrócono uwagę, że Krajowy Certyfikat COVID wydawany jest 11 dnia od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego oraz po wykonaniu testu antygenowego, jeśli jego wynik był ujemny. Certyfikat ten ważny jest przez 180 dni – od otrzymania pozytywnego wyniku testu antygenowego lub 48 godzin – od otrzymania negatywnego wyniku testu antygenowego.

"Jeśli korzystasz z Unijnego Certyfikatu COVID – uruchom go w aplikacji mObywatel, a w dolnym menu wybierz +Aktualizuj+” - wyjaśniono. W ten sam sposób można pobrać lub zaktualizować informacje ze wszystkimi kodami QR wydanymi w ramach UCC.

Zwrócono uwagę, że proces aktywacji mObywatela z wykorzystaniem eDowodu skrócono i usprawniono. "Podczas autoryzacji mObywatel wywoła aplikację eDO App, która służy do odczytania warstwy elektronicznej dowodu osobistego" - wskazano. Dotąd należało zapamiętać kod wyświetlony w mObywatelu, uruchomić eDO App samodzielnie i wpisać kod. Wskazano, eDO App poprosi o wpisanie numeru CAN z dowodu osobistego (aplikacja na życzenie może zapamiętać ten numer), zbliżenie dokumentu do czytnika NFC w smartfonie oraz o podanie kodu PIN eDowodu. "Po pozytywny zweryfikowaniu eDowodu osobistego informacja o tym zostanie przekazana do mObywatela" - dodano.