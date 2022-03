Szef MZ odwiedził Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy, która jest tutaj wykonywana. Placówka przyjmuje dzieci, organizuje opiekę środowiskową, która jest głównym akcentem zmienionego modelu opieki psychologicznej" – powiedział mediom minister Niedzielski.

Wśród omawianych podczas spotkania w ośrodku tematów były – jak wskazał – m.in. problemy, z jakimi zmagają się dzieci.

"Konstatacja jest taka, że widać ogromny wzrost zainteresowania czy potrzeby leczenia w poradni. Widać, że to zwiększenie zapotrzebowania przerasta wszelkie nasze założenia" – wskazał szef MZ.

"W zeszłym roku udzielono blisko 120 tys. porad, mówię o licznie pacjentów, którzy byli leczeni psychologicznie. To jest liczba dwa razy większa niż w roku 2020, a nawet 2,5 większa niż w 2019 r. Widać bardzo wyraźnie, że pandemia to nie tylko to, o czym myślimy w pierwszej kolejności, np. powikłania płucne czy inne choroby. Widzimy, jak ogromną traumą jest i była pandemia w zdrowiu psychicznym dzieci" – dodał.

Zwiększy się liczba ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży

W Polsce działa 343 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że ta liczba zwiększy się do 400 – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że ośrodki takie mają być w każdego powiecie.

W czasie konferencji prasowej przed Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim, szef MZ powiedział, że opieka psychiatryczna nad dziećmi jest absolutnie priorytetem. "W Polsce jest sieć 343 takich ośrodków. Mam nadzieję, że ta liczba zwiększy się do 400" – powiedział Niedzielski. Według niego ośrodki takie mają być w każdym powiecie, bo dotychczasowy model leczenia psychiatrycznego nie był wydolny "przy tak dużym zapotrzebowaniu, które pojawiło się w związku z pandemią". Niedzielski poinformował, że prowadzone są rozmowy o tym, jak połączyć opiekę środowiskową i "opiekę na wyższych poziomach z zagadnieniem szkolnictwa". "Szkoła na wyższych poziomach też powinna pełnić rolę terapeutyczną" – powiedział Niedzielski. Poinformował, że "realnie do systemu opieki nad dziećmi trafi ponad 200 mln zł". Zapowiedział, że nakłady te będą systematycznie rosły.