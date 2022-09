Eksperci wskazują, że skutki finansowe nowych zasad to na razie tylko szacunki. Zwracają uwagę na to, że niektórzy z producentów (a co za tym idzie - ich leki) mogą w ogóle nie uczestniczyć w systemie. Jedną z wprowadzonych nowości jest warunek mówiący o tym, że jeżeli producent wprowadza lek do refundacji, to już w każdej postaci. Obecnie jest tak, że refundowana jest tylko część opakowań (np. o określonej liczbie tabletek). Firmy wskazują, że nie wszystkie postaci leku muszą być rejestrowane w jednym czasie (np. formuły dla dzieci bywają rejestrowane później) - to będzie skutkowało tym, że firma wypadnie z automatu z refundacji. Wprowadzany jest także jeszcze inny limit cenowy: żeby firma w ogóle mogła rozpocząć negocjacje z Ministerstwem Zdrowia o ewentualnych dopłatach ze strony państwa, preparat nie może przekroczyć konkretnej ceny. To zdaniem mec. Juliusza Krzyżanowskiego z Baker, McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy może doprowadzić do tego, że część najdroższych leków, m.in. na choroby rzadkie, nie będzie miało szansy na refundację. Chwali jednak razem z innym ekspertami zmiany w programach lekowych, w ramach których są finansowane najdroższe terapie. Ministerstwo będzie mogło bardziej elastycznie wprowadzać zmiany bez konieczności konsultacji - jak jest to teraz - z firmami farmaceutycznymi, których leki są już w programie.