Prezydent elekt Karol Nawrocki przed zaprzysiężeniem

Na początku czerwca prezydent elekt Karol Nawrocki przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie dotychczasowy szef jego sztabu wyborczego Paweł Szefernaker (PiS), jego zastępcą dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta dr Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.

Nominacje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Miesiąc później Nawrocki poinformował, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie prof. Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami - generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Polityka zagraniczna i ciągłość kadrowa w KPRP

Nawrocki ogłosił też, że za sprawy międzynarodowe w jego kancelarii będzie odpowiadał poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W KPRP pozostać ma również prezydencki minister Wojciech Kolarski - który obecnie pełni tę funkcję.

W ubiegłym tygodniu Nawrocki przekazał na X, że trwają „ostatnie szlify nowej kancelarii”.

Ostatnie ustalenia i medialne spekulacje

Według mediów, szefem kancelarii Karola Nawrockiego ma zostać Zbigniew Bogucki. Poseł PiS w niedawnej rozmowie z PAP nie chciał komentować tych doniesień. - Dopóki nie ma komunikatu ze strony prezydenta, to są tylko i wyłącznie spekulacje. To jest wyłączna prerogatywa prezydenta. To prezydent decyduje i to on będzie ogłaszał, kto będzie szefem i zastępcą szefa kancelarii - podkreślił Bogucki.

Nowe twarze z IPN i sportowego świata

W kontekście tego stanowiska przez pewien czas w doniesieniach medialnych pojawiało się też nazwisko posła PiS Przemysława Czarnka - który niedawno został wybrany jednym z wiceprezesów swojej partii. - Jednak prezydent elekt miał postawić warunek, że szefem Kancelarii ma być osoba bezpartyjna - mówił w połowie lipca „Super Expressowi” Czarnek.

Media podają, że funkcję wiceszefa kancelarii ma objąć Adam Andruszkiewicz, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, wiceminister cyfryzacji w poprzednich rządach, który odpowiadał za internetową kampanię Nawrockiego.

Niewykluczone, że w KPRP znajdzie się więcej osób, dawniej związanych z IPN; według medialnych doniesień do grona najbliższych doradców prezydenta Karola Nawrockiego może dołączyć także Marcin Możdżonek.

Możdżonek to były reprezentant Polski w siatkówce. W 2009 r. W latach 2011–2014 był kapitanem kadry. W swoim dorobku ma złoto mistrzostw Europy 2009 i złoto mistrzostw świata 2014. W 2020 r. zakończył karierę sportową, od 2023 jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. od 2024 - radnym Rady Miasta Olsztyna.

B. siatkarz zabrał w tej sprawie głos na portalu X. „Szanowni Państwo, jestem z tych, którzy lubią wyzwania i nie uciekają od odpowiedzialności. Natomiast z mediami bywa różnie. Nie wszystko jest tak, jak czasami możemy przeczytać. Nie wszystko bywa prawdą, nie wszystko kłamstwem” – napisał.

Możdżonek, pytany przez Onet o komentarz w sprawie swojej nowej roli, zaznaczył, że musi się wstrzymać z wypowiedzią.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025

W II turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.

Zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego. Kiedy?

Na 6 sierpnia w Warszawie zwołano Zgromadzenie Narodowe, podczas którego zostanie zaprzysiężony nowo wybrany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.