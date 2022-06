Nikotyna sama w sobie nie powoduje raka płuc, choroby serca, bądź choroby układu oddechowego. To, co powoduje te poważne choroby, to produkty spalania dymu papierosowego – mówi David O’Reilly, dyrektor ds. badań naukowych w grupie British American Tobacco podczas konferencji Global Forum on Nicotine 2022.

- Głównym celem tej konferencji jest przedyskutowanie polityki zdrowia publicznego, w zakresie redukcji szkód powodowanych przez tytoń. Redukcja szkód tytoniu oparta jest na fakcie, że ludzie palą dla nikotyny, ponieważ właśnie jej szukają w papierosach – mówi O’Reilly w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. - To dym papierosowy zawiera tysiące substancji chemicznych z których setka zidentyfikowano jako szkodliwe, bądź potencjalnie szkodliwe – dodaje. Reklama Jak tłumaczy, redukcja szkód związanych z tytoniem sprowadza się do zachęcania palaczy do przestawienia się z bardzo niebezpiecznej formy zażywania nikotyny na bezpieczną formę. - Ta bezpieczna forma zażywania nikotyny jest tam, gdzie nie dochodzi do spalania – mówi O’Reilly. - Przez wiele lat rozwijaliśmy produkty posiadające tytoń i nikotynę, które nie opierają się na spalaniu, więc nie mają tych szkodliwych substancji chemicznych – zaznacza O’Reilly. - zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, szczególne w ostatnich 20 latach. Więcej w materiale wideo. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję