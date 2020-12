Wymiana tweetów nastąpiła po tym, jak Musk zasugerował w swoim poście, że kusi go możliwość zainwestowania w Bitcoiny. Wartość tej kryptowaluty wzrosła w tym roku ponad trzykrotnie.

Wiele osób zapewniło Muska, że tak. Saylor podał, że na zakup tej najpowszechniejszej e-waluty wydał ponad 1,3 miliarda dolarów. Przy tej okazji zaoferował szefowi SpaceX udostępnienie swojego „playbooka” (poradnika – przyp.red.) offline.

Wzrost wartości bitcoina do rekordowych poziomów zachęca inwestorów do szukania kolejnych okazji do wykorzystania hossy - nawet jeśli jest to związane z dużym ryzykiem. W zeszłym tygodniu największa kryptowaluta świata przekroczyła próg 23 000 dolarów, a nagły run inwestorów spowodowała wzrost ceny funduszu Bitwise 10 Crypto Index Fund aż o 650 proc. powyżej jego dotychczasowej wartości, oszacował Bloomberg.

W poniedziałek 21 grudnia Tesla będzie po raz pierwszy notowana w ramach indeksu S&P 500. W 2020 spółka Muska zanotowała ośmiokrotny wzrost wartości. Kolejne 140 miliardów dolarów dodanych do wycenianego już wcześniej na 167 miliardów dolarów netto majątku Muska uplasowało go na drugim miejscu w rankingu najbogatszych ludzi świata według Bloomberga.